Viúva apoia projeto para dar nome de Lito Sousa ao Aeroporto de Guarulhos

A proposta de incluir o nome de Lito Sousa na denominação oficial do Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu o apoio da viúva do influenciador, Mila Seidl. Lito morreu aos 59 anos, em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e degenerativa cujo diagnóstico havia sido divulgado pela família em agosto.
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A homenagem começou a ser defendida por fãs nas redes sociais e chegou ao Congresso por meio de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Duda Salabert (Psol-MG). Mila compartilhou, nos stories do Instagram, uma petição favorável à mudança e associou a iniciativa à relação construída pelo marido com o aeroporto ao longo de quase três décadas de trabalho.
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Ao comentar a proposta, ela destacou a importância de Guarulhos na trajetória pessoal e profissional de Lito.
"Eu vejo com muito amor essa ideia. Muito amor. Porque o Aeroporto de Guarulhos tem uma representação na vida dele inexplicável"
Uma relação de décadas
Especialista em aviação, Lito passou grande parte da vida profissional em Guarulhos. Segundo Mila, a ligação era tão forte que o marido manifestou o desejo de que suas cinzas fossem divididas entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas.
Para ela, o terminal da Grande São Paulo acabou se tornando uma espécie de endereço permanente na vida do influenciador, independentemente das mudanças de residência ao longo dos anos.
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"Ele passou mais parte da vida dele lá no aeroporto do que em qualquer outro lugar. Porque casa a gente muda. Mas lá foi a casa dele por muito tempo e um lugar que ele amava de paixão"
Mila também relacionou essa conexão ao fascínio de Lito por aeronaves de grande porte, entre elas os Boeing 777 e 787 e o Airbus A380. Foi também no ambiente de Guarulhos, segundo ela, que começaram a surgir ideias que mais tarde dariam origem ao canal Aviões e Músicas, pelo qual ele se tornou conhecido ao abordar temas ligados à aviação.
Proposta vira projeto de lei
A mobilização ganhou uma frente legislativa com o projeto de lei (nº 5515/2026), protocolado em 2 de outubro por Duda Salabert. O texto propõe substituir a denominação Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro por Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa.
Na justificativa apresentada ao projeto, a parlamentar relaciona a homenagem à trajetória profissional e ao trabalho de divulgação realizado por Lito.
"Dedicou sua vida à aviação e a transmitir informações para combater o medo de voar"
A proposta ainda precisa percorrer a tramitação no Congresso antes de qualquer alteração no nome oficial do aeroporto.
Mila reconheceu que não sabe se a mudança será efetivamente possível, mas afirmou que a iniciativa tem valor simbólico para a família diante da relação mantida por Lito com Guarulhos.
"É uma coisa que faz sentido para os nossos corações aqui enquanto familiares que amam muito o Lito e sabiam o quanto ele tinha uma conexão lá."