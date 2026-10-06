Viúva apoia projeto para dar nome de Lito Sousa ao Aeroporto de Guarulhos

Lito Sousa manifestou o desejo de ter parte de suas cinzas lançadas no local - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A proposta de incluir o nome de Lito Sousa na denominação oficial do Aeroporto Internacional de Guarulhos recebeu o apoio da viúva do influenciador, Mila Seidl. Lito morreu aos 59 anos, em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e degenerativa cujo diagnóstico havia sido divulgado pela família em agosto.

A homenagem começou a ser defendida por fãs nas redes sociais e chegou ao Congresso por meio de um projeto de lei apresentado pela deputada federal Duda Salabert (Psol-MG). Mila compartilhou, nos stories do Instagram, uma petição favorável à mudança e associou a iniciativa à relação construída pelo marido com o aeroporto ao longo de quase três décadas de trabalho.

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Ao comentar a proposta, ela destacou a importância de Guarulhos na trajetória pessoal e profissional de Lito.

"Eu vejo com muito amor essa ideia. Muito amor. Porque o Aeroporto de Guarulhos tem uma representação na vida dele inexplicável"

Uma relação de décadas

Especialista em aviação, Lito passou grande parte da vida profissional em Guarulhos. Segundo Mila, a ligação era tão forte que o marido manifestou o desejo de que suas cinzas fossem divididas entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas.

Para ela, o terminal da Grande São Paulo acabou se tornando uma espécie de endereço permanente na vida do influenciador, independentemente das mudanças de residência ao longo dos anos.

"Ele passou mais parte da vida dele lá no aeroporto do que em qualquer outro lugar. Porque casa a gente muda. Mas lá foi a casa dele por muito tempo e um lugar que ele amava de paixão"

Mila também relacionou essa conexão ao fascínio de Lito por aeronaves de grande porte, entre elas os Boeing 777 e 787 e o Airbus A380. Foi também no ambiente de Guarulhos, segundo ela, que começaram a surgir ideias que mais tarde dariam origem ao canal Aviões e Músicas, pelo qual ele se tornou conhecido ao abordar temas ligados à aviação.

Proposta vira projeto de lei



A mobilização ganhou uma frente legislativa com o projeto de lei (nº 5515/2026), protocolado em 2 de outubro por Duda Salabert. O texto propõe substituir a denominação Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro por Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa.

Na justificativa apresentada ao projeto, a parlamentar relaciona a homenagem à trajetória profissional e ao trabalho de divulgação realizado por Lito.

"Dedicou sua vida à aviação e a transmitir informações para combater o medo de voar"

A proposta ainda precisa percorrer a tramitação no Congresso antes de qualquer alteração no nome oficial do aeroporto.

Mila reconheceu que não sabe se a mudança será efetivamente possível, mas afirmou que a iniciativa tem valor simbólico para a família diante da relação mantida por Lito com Guarulhos.

"É uma coisa que faz sentido para os nossos corações aqui enquanto familiares que amam muito o Lito e sabiam o quanto ele tinha uma conexão lá."