Estudiantes ironiza Jardim por possível vaga na final da Libertadores

Dirigente argentino provoca técnico do Flamengo após fala sobre possível vaga na final da Libertadores - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Juan Martín Ongay, secretário de finanças do Estudiantes, respondeu às declarações de Leonardo Jardim sobre a possibilidade de o Flamengo herdar uma vaga na final da Libertadores por causa do caso Marcos Rojo. O dirigente do clube argentino comentou uma publicação no Instagram que repercutia a fala do treinador rubro-negro e aproveitou para ironizar a situação nesta terça-feira (27).

No ano que vem eles podem jogar. Se ele quiser vir ver, a gente convida, escreveu o dirigente, em referência à próxima edição da final da Libertadores.

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Jardim foi questionado sobre o assunto após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, na última segunda-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico português admitiu que existe a possibilidade de o clube acabar sendo beneficiado pelo caso, mas evitou entrar em detalhes.

Acredito que seja possível, mas essa situação está no departamento jurídico e não vou me alongar, afirmou.

Flamengo tenta levar o caso do Estudiantes até a final

A controvérsia começou quando o Estudiantes tentou incluir Rojo na lista de inscritos após o encerramento da janela de transferências argentina. A Conmebol rejeitou o pedido, mesmo após o clube obter autorização para registrar o defensor no futebol nacional. Diante da negativa, o algoz recorreu ao TAS e conseguiu a medida cautelar que permitiu ao atleta jogar contra o Flamengo.

O Rubro-Negro contestou a autorização antes da partida e, logo depois da eliminação nos pênaltis, formalizou uma reclamação à Conmebol. Dessa maneira, o clube carioca busca uma definição que possa produzir efeitos esportivos sobre o confronto e tenta acelerar a análise antes da final.

Para o Estudiantes, o risco está numa possível decisão desfavorável sobre a inscrição do zagueiro. O documento do TAS deixou sob responsabilidade do clube e do jogador a avaliação das consequências caso o julgamento definitivo não reconheça a elegibilidade. Isso não significa que uma punição já esteja determinada, mas mantém o tema aberto enquanto o processo segue em andamento.