Após Bola de Ouro, Kane perde pênalti, e Bayern só empata com o Dortmund

Bayern também enfrentou dificuldades fora das quatro linhas. Sem o goleiro Manuel Neuer, lesionado, e o técnico Vincent Kompany, afastado por problemas de saúde, a equipe teve Urbig na meta e Danks à frente da comissão técnica - (crédito: Reprodução/Instagram)

Homenageado antes da partida pela conquista da Bola de Ouro, Harry Kane não conseguiu transformar a euforia da torcida em protagonismo dentro de campo. Neste sábado (31), o atacante inglês teve atuação apagada no clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que terminou empatado em 2 a 2. O camisa 9 até deu uma assistência, mas desperdiçou um pênalti e acertou duas bolas na trave, em uma noite na qual os bávaros também tiveram outros dois arremates no poste.

O resultado impediu que o Bayern ampliasse sua vantagem na liderança da Bundesliga após oito rodadas. A equipe chegou aos 18 pontos e segue na primeira colocação, mas ainda está empatado com o próprio Borussia. O Munique aparece em primeiro pelo saldo de gols (19 a 8). Freiburg, com 16, e RB Leipzig, com 15, completam o G4.

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O Bayern de Munique agora fará dois jogos fora de casa: Atlético de Madrid, na terça (3), pela Champions, e o Mainz, no sábado (7), pela Bundesliga novamente. Já o Borussia Dortmund tem dois compromissos em casa na sequência. Primeiro, pega o Betis na quarta (4), e, posteriormente, encara o Elversberg, no sábado.

Bayern fica à frente duas vezes, mas Borussia reage

O Bayern também enfrentou dificuldades fora das quatro linhas. Sem o goleiro Manuel Neuer, lesionado, e o técnico Vincent Kompany, afastado por problemas de saúde, a equipe teve Urbig na meta e Danks à frente da comissão técnica. Durante o primeiro tempo, Saibari e Gnabry também precisaram deixar o campo por problemas físicos. Apesar dos contratempos, os donos da casa abriram o placar aos 35 minutos da etapa inicial, com Laimer.

Na etapa final, após pênalti desperdiçado por Kane, o Dortmund aproveitou o contra-ataque e chegou ao empate com Guirassy. O Bayern reagiu e voltou à frente aos 21 minutos, quando Upamecano aproveitou uma jogada aérea iniciada por Kane: 2 a 1. O atacante inglês ainda acertou outra bola na trave e desperdiçou outra grande oportunidade, enquanto Olise também precisou ser substituído por problemas físicos. A terceira mexida forçada por lesão.

O Dortmund, porém, encontrou forças para buscar o empate com Fabio Silva, que aproveitou uma sobra dentro da área. Nos segundos finais, Lennart Karl ainda acertou a quarta bola do Bayern no poste, selando uma noite de oportunidades desperdiçadas. Dessa forma, Kane deixou o clássico sem gol e o Bayern sem a vitória.