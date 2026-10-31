Minas se impõe e atropela Brasília na Superliga Feminina de Vôlei

Uma imposição que satisfez os exigentes torcedores. Em casa, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o Minas não teve problemas e atropelou o lanterna Brasília na tarde deste sábado (31/10). O clube da Rua da Bahia teve o volume necessário para bater o rival do Distrito Federal por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/15 e 25/17, em jogo pela terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei.

Com o resultado positivo em casa, o Minas colou nos líderes Bauru e Praia Clube e assumiu, ao menos temporariamente, a terceira colocação. Mesmo com três vitórias, a equipe minas-tenista tem oito pontos – um a menos que os líderes – porque triunfou sobre o Brusque na estreia no tie-break. E o time de Leandro Vissotto ainda pode perder lugares para Flamengo e Osasco que jogam na rodada.

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Por outro lado, o Brasília está na última posição, preenchendo a zona de rebaixamento junto do Barueri. Os clubes, inclusive, são os únicos que ainda não venceram sets na Superliga 2026/27.

Na próxima partida, o Minas nem precisará deixar Belo Horizonte, mas jogará como visitante. Na quinta-feira (5/11), às 18h30, a equipe da Rua da Bahia visitará o Mackenzie no ginásio do clube alvinegro. Já o Brasília enfrentará o atual campeão Praia Clube no Ginásio FVDF, no Distrito Federal, no sábado (7/11), às 18h30, também pela quarta rodada da Superliga.

O técnico Leandro Vissotto escalou o Minas, em casa, com Thaisa, Giovana Guimarães, Ana Rüdiger, Maiara Basso, Jheovana, Julia Nowicka e Nyeme. Por outro lado, o Brasília foi montado por Aguinaldo Santos com Dayana Martínez, Fran Jacintho, Milca, Castillo, Gabi Carneiro, Ana Paula Nunes e Vitória.

E o favoritismo foi confirmado desde o início do jogo, principalmente por causa do desempenho impressionante de Ana Rüdiger logo no primeiro set: a ponteira fez 11 pontos. Após se ver na desvantagem mínima logo em 2 a 1, o Minas se ajeitou e não deu brechas ao rival, acelerando até a reta final, tanto que a maior vantagem foi logo ao fim da parcial: 25 a 19.

O Brasília teria que dar uma resposta no segundo set para não ver o rival disparar, mas teve um desempenho ainda pior, e o Minas aproveitou para dominar. As donas da casa marcaram nove dos primeiros 13 pontos, chegaram a abrir 10 bolas logo em 19 a 9 e finalizaram a parcial sem dificuldades: 25 a 15.

Por fim, o Minas entrou de forma tranquila no terceiro set e trocou algumas peças do time titular, mesclando reservas e titulares. E isso deu possibilidades ao Brasília, que chegou até a ter dois pontos de vantagem em 9 a 7. Mas o time do Distrito Federal não conseguiu manter o ritmo, e as representantes de Belo Horizonte se recuperaram em tempo para coroar a boa vitória: 25 a 17.