Vasco segue vivo e usa lições do Boca e São Januário para tentar virada

A eliminação para o Boca Juniors em pleno Maracanã ainda serve como alerta para o Vasco na reta final da temporada. Afinal, depois de perder por 1 a 0 para o Palmeiras, no Nubank Parque, a equipe carioca viverá uma configuração diferente da que encontrou diante dos argentinos. Contudo, novamente decidirá em solo carioca, agora pela Copa do Brasil.

No confronto com o time xeneize, o Cruz-Maltino trouxe para casa a vantagem de um gol, depois do triunfo na Bombonera. Contudo, não a sustentou no Maracanã e ao sofrer um revés por 3 a 1, ficou de fora da final da Sul-Americana. Agora, a decisão contra o Alviverde contará com São Januário como palco, com a torcida mais próxima para empurrar nos 90 minutos.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Pedro Emanuel destacou que o elenco está mais preparado depois da experiência que diante do Boca Juniors. Na visão do português, o estado de espírito, no próximo domingo (8/11), pode ser diferente e a Colina Histórica é uma novidade essencial para o novo confronto.