Tainá Militão fala sobre roubo à mansão na Espanha: "Muito abalada"

Eu estava até indo treinar agora. E eu pensei tanto antes de vir aqui falar com vocês. Mas eu estou recebendo tanta mensagem e tem pessoas aqui que me acompanham, que gostam de mim, da minha família, que estão preocupadas. Mas, gente, está tudo bem, todo mundo está bem, disse.

"Por mais que a gente pense que a gente é forte, que a gente vai conseguir passar, tem coisas na vida que a gente não está preparada para passar", completou.

"Por mais que a gente pense também que as coisas materiais são mais fáceis de recuperar, também concordo. Só que as emocionais, não, não é bem assim que funciona e realmente eu fiquei muito abalada depois que aconteceu, frisou.

Detalhes do roubo

A invasão aconteceu entre 21h e 22h (horário local), durante o primeiro tempo da partida. Na ocasião, Militão acompanhava o clássico do banco de reservas. Pelo menos dois indivíduos conseguiram entrar em um dos cômodos da parte superior da residência, enquanto familiares do jogador assistiam ao confronto no andar de baixo.

Entre os objetos levados estão dois relógios de luxo. Um Rolex avaliado em 53 mil euros (R$ 321,6 mil) e um Richard Mille cujo valor chega a aproximadamente 170 mil euros (R$ 1 milhão). Os criminosos, inclusive, também roubaram três bolsas da Chanel, estimadas em 15 mil euros (R$ 91 mil), além de anéis e pulseiras da Cartier avaliados em cerca de 25 mil euros (R$ 151 mil).

A polícia compareceu ao imóvel para fazer a perícia acompanhada por integrantes da equipe de segurança privada do condomínio. Entretanto, os familiares que estavam na residência não perceberam a invasão. Somente durante a inspeção do quarto do jogador os agentes encontraram os pertences revirados.



