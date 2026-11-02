Atacante sofre parada cardíaca após dividida com goleiro na Espanha

Uma cena preocupante interrompeu o confronto entre Tenerife e Andorra, nesta segunda-feira (2). Logo após receber um lançamento em profundidade, o atacante Jesús de Miguel, dos donos da casa, se chocou com o goleiro Owono, que errou a bola e acertou o adversário em cheio. O atleta, então, sofreu uma parada cardíaca, na partida válida pela segunda divisão da Espanha.

Dessa forma, a arbitragem optou por suspender a partida por causa do incidente. Na ocasião, a equipe médica conseguiu reanimar o jogador na ambulância graças às manobras dos primeiros socorros. Em seguida, eles levaram o atleta para o Hospital Nuestra Señora de Candelaria, onde respira sem aparelhos, mas segue inconsciente.

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Nascido em Madri, o centroavante veste a camisa 9 da equipe das Ilhas Canárias. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do Leganés, também da Espanha.

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Jesús de Miguel teve passagens por equipes de menor expressão do futebol espanhol, como Lugo Fuenlabrada, Internacional de Madrid, Fuenlabrada e Navalcarnero. Além disso, também vestiu a camisa do Unionistas de Salamanca, com 12 gols na temporada 2021/2022.

Por fim, teve destaque no Castellón, quando anotou 25 gols em três temporadas pelo clube. Em julho de 2025, chegou ao Tenerife e tem contrato até junho de 2028.