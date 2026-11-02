Bragantino vence o Santos e pula para 8º no Brasileiro

No jogo que abriu a 34ª rodada do Brasileirão, Bragantino e Santos se enfrentaram no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, nesta segunda-feira (2/11). Deu o time da casa: Braga 2 x 1. Rodinei, contra, abriu o placar para o Bragantino. Coutinho empatou num belo gol. Mas Wallace Yan, em ótima fase, marcou ainda no primeiro tempo. Foi jogo equilibrado, com o Santos buscando mais o gol, mas o Bragantino com bom volume pela direita, com o lateral Ryan Augusto. No fim, o Peixe reclamou de pênalti em Rony, não marcado.
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A derrota santista foi frustrante. Afinal, um triunfo o faria encostar no Atlético-MG, ainda em oitavo, mas com os mesmos 50 pontos do Galo. Mas parou nos 47 pontos. Além disso, caiu para o nono, pois o oitavo colocado passa a ser exatamente o Bragantino, com os mesmos 47 pontos e uma vitória a mais (13 a 12). Assim, ambos seguem na briga por vaga à Libertadores.
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O jogo mal começou e o Bragantino chegou ao gol. O lateral-direito Ryan Augusto, em sua segunda investida pela direita, cruzou e Rodinei, mesmo sem pressão alguma, tentou cortar e errou feio, deu uma cabeçada que matou o goleiro Diogenes. Gol contra do lateral santista logo aos três minutos.
Mas o Santos tentou tomar a iniciativa e chegou a fazer um gol, aos oito, com Cebolinha, anulado porque o cruzamento pela ponta esquerda de Barreal foi feito depois que a bola saiu na linha de fundo. Mas o Santos, num 4-3-3, mas com Coutinho fazendo o papel de quarto homem de frente, estava mais ligado em campo.
Assim, depois de ter uma ótima chance com Coutinho (mas Volpi salvou) e um chute de Gabigol, chegou ao empate aos 35. Coutinho recebeu pela esquerda, saindo da marcação e triangulando com Gabigol, que de primeira rolou para o companheiro na área. Coutinho driblou Gustavo Marques e chutou colocado no canto esquerdo de Volpi. Mas a bola ainda bateu na trave antes de entrar.
Só que o Bragantino não perdeu tempo para dar a resposta. Uma excelente jogada de Mosquera pela esquerda, driblando Alencar e cruzando, encontrou Wallace Yan, o garoto ex-Flamengo, que se antecipou a Barreal e cabeceou sem sair do chão. Assim, o time de Bragança foi para o intervalo em vantagem, mesmo com o Santos apresentando maior posse (54%) e finalizações (10 x 5).
No segundo tempo, o Santos, apesar do volume, pouco levava perigo ao gol de Volpi. Já o Bragantino, por pouco, não ampliou aos 20 minutos. Mais uma boa jogada de Yan pela direita, passando como quis por Barreal e rolando para um chute de Wallace Yan, que o goleiro Diogenes salvou e a zaga cortou.
A partir dos 30 minutos, enquanto o Santos colocava mais homens de frente, o Braga tentava fazer o oposto, reforçando a defesa. A ponto de Vagner Mancini tirar o atacante Mosquera e colocar o zagueiro Alix. Os santistas chegaram a reclamar de um pênalti de Ryan Augusto em Rony, mas que nem a arbitragem de Edina Alves nem o VAR consideraram, apesar das reclamações. E ainda vendo Volpi fazer duas boas defesas, garantindo a vitória do Massa Bruta.
RED BULL BRAGANTINO 2×1 SANTOS
Brasileirão – 34ª rodada
Data: 2/11/2026
Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Público: 7.780
Renda: R$ 364.490,00
Gols: Rodinei, contra, 3’/1ºT (1-0); Philippe Coutinho, 36’/2ºT (1-1); Wallace Yan, 40’/1ºT (2-1)
BRAGANTINO: Tiago Volpi; Ryan Augusto, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho (Gabriel, 22’/2ºT), Eric Ramírez (Matheus Fernández, 22’/2ºT) e Lucas Barbosa; Wallace Yan (Herrera, 34’/2ºT), Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 11’/2ºT) e Mosquera (Alix Vinícius, 34’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
SANTOS: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal (Rafael Gonzaga, 23’/2ºT); Gustavo Henrique, Oliva (Arthur, 13’/2ºT) e Gabriel Bontempo (Rollheiser, 34’/2ºT); Philippe Coutinho (Caballero, 34’/2ºT), Everton Cebolinha (Rony, 33’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Cuca.
Árbitra: Edina Alves Batista (SP).
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP).
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Cartões amarelos: Lucas Barbosa (RBB); Alencar (SAN)