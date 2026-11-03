Carlos Vinicius nega acerto com Vasco e foca no Grêmio

Carlos Vinicius marcou um gol na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O atacante Carlos Vinicius quebrou o silêncio sobre a renovação de contrato com o Grêmio após marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético, no domingo (1º/11), pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O centroavante admitiu a indefinição nos bastidores, mas cobrou foco absoluto na missão de afastar o clube gaúcho da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O jogador possui vínculo até o final de 2026 e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe para a próxima temporada. Apesar do assédio de outros clubes, o camisa 9 garantiu que não vai desviar a atenção do vestiário neste momento decisivo.

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"Estou feliz aqui, acho que vocês presenciam isso nos jogos e no dia a dia. Agora, obviamente há situações que fogem do meu controle. Não vale a pena eu estar aqui falando deste assunto, até porque não tem nem tempo para a gente resolver situação de contrato", afirmou o atleta na saída de campo.

"Estamos numa situação muito complicada, vocês sabem muito bem a nível de tabela, então não vai ser eu que vou complicar a minha própria situação e trazer algum certo tipo de peso ao grupo", completou o jogador ao avaliar o momento gremista.

Carlos Vinicius nega acordo prévio e prioriza permanência na elite

Carlos Vinicius reforçou o compromisso com os companheiros e prometeu entregar tudo nos gramados antes de sentar com a diretoria para definir o futuro. O atacante rechaçou qualquer distração externa e prometeu honrar a camisa tricolor até a última rodada do campeonato.

"Vamos resolver aquilo que tem que ser resolvido no momento certo. E volto a repetir, estou 200% focado em tirar o Grêmio dessa situação. Porque partindo do princípio, a gente saindo ou ficando, quer deixar o clube onde a gente pegou", concluiu o artilheiro.

Vasco monitora atacante enquanto jogador ironiza boatos

O Vasco abriu conversas com o estafe do atleta no mês passado para tentar contratá-lo como reforço para a temporada de 2027. O clube carioca recebeu sinais positivos nas primeiras sondagens, mas ainda não formalizou nenhum acordo assinado com o estafe do centroavante.

O atacante minimizou as especulações de mercado e negou qualquer acerto encaminhado para deixar Porto Alegre. O jogador tratou os boatos com naturalidade e garantiu que segue com a cabeça totalmente voltada para as decisões do Grêmio.

"Na verdade, falar, já andam falando há mais de seis meses. Eu já tinha pré-contrato com o Atlético, pré-contrato com o Vasco, pré-contrato com clube do México. Toda semana sai uma situação sobre pré-contrato, e eu ainda não assinei pré-contrato com ninguém", desabafou Carlos Vinicius ao rebater as notícias sobre o seu futuro.