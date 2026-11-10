Allan revela ansiedade com o trote na primeira convocação para a Seleção

Allan durante a coletiva na madrugada desta terça-feira. Apoiador do City é estreante na Seleção - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo CBF TV )

Allan é um dos estreantes da Seleção. Convocado pela primeira vez para os amistosos da Data Fifa contra Japão e Singapura, nos próximos dias 14 e 17, o apoiador, que defendeu o Palmeiras e, desde agosto, joga pelo Manchester City, disse que espera ter uma boa passagem neste primeiro contato com a Seleção de Carlo Ancelotti. Também revelou qual é o seu maior medo neste início de ciclo com a camisa canarinho: o trote.

"Estou muito feliz em estar aqui e um pouco nervoso com o que vai acontecer nessa primeira vez. A apresentação para o grupo, o que cantar, a piada que vou falar. Desde que soube da convocação, o que mais passou pela minha cabeça foi isso", disse, com um sorriso tímido.

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Allan contou que, até esta terça-feira, três dias após a apresentação da Seleção, ainda não teve uma conversa mais longa com Ancelotti. Além disso, revelou que ainda se sente um pouco desenturmado e que procurou se aproximar de Endrick, jogador com quem atuou no Palmeiras.

"Com Ancelotti, tivemos apenas uma troca rápida. Aqui, busquei me aproximar mais do Endrick. Ainda estou um pouco tímido. Pedi algo a ele, e ele me ajudou. Ter alguém que a gente conhece ajuda", disse.

Allan também revela a importância de seu pai

Em seguida, lembrou que o pai, Fabrício Elias, também vem ajudando bastante nas conversas pelo celular.

"Falei muito com meu pai. Conversar com ele é importante, pois é difícil chegar aqui e ver atletas como Raphinha, Vini e Endrick. Mas ele fala que eu também sou capaz. Se estou aqui, é porque tenho meu talento. Mas sei que em campo, esqueço tudo. E isso me ajuda bastante."

Sobre os primeiros dois meses no Manchester City, Allan comentou:

"Bastante legal. Por ter o Vitor Reis, o Matheus Nunes e o pessoal que fala português. O Haaland vêm falar comigo e brinca, dizendo que tenho de aprender inglês pra entender tudo o que rola. Tenho de aproveitar ao máximo o momento. Está sendo ótimo, e claro, tenho aulas de inglês."

Nesta Data Fifa, o Brasil está treinando e fará seus dois amistosos em Singapura. O palco será no Estádio Nacional. O primeiro será contra o Japão, no dia 14, e o segundo diante da seleção anfitriã.