Brasília Basquete perde para o União Corinthians e volta a oscilar no NBB

Brasília Basquete teve noite instável e sucumbiu contra o União Corinthians em uma partida marcada pelo equilíbrio - (crédito: Vinicius Molz Schubert/@vinicius_schubert)

O Brasília Basquete voltou a oscilar na largada da temporada 2026/2027 e não conseguiu dar sequência à vitória sobre o Caxias do Sul. Na noite desta segunda-feira (9/11), a equipe candanga perdeu para o União Corinthians por 70 x 61, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. O resultado interrompe a tentativa de reação iniciada no sábado (7/11) e reforça a instabilidade do time neste começo de Novo Basquete Brasil (NBB).

O principal obstáculo esteve na construção do placar durante a primeira metade da partida. O União Corinthians venceu os dois quartos iniciais, por 21 x 19 e 19 x 14, e abriu sete pontos de vantagem antes do intervalo. O Brasília tentou acompanhar o ritmo dos donos da casa, mas encontrou dificuldades para transformar as posses ofensivas em pontos e foi para o vestiário em desvantagem de 40 x 33.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na volta do intervalo, o confronto permaneceu equilibrado. O União Corinthians venceu o terceiro período por 17 x 13 e ampliou a diferença para 11 pontos. O Brasília ainda tentou buscar uma aproximação no quarto final, quando marcou 15 pontos contra 13 dos gaúchos, mas a reação chegou tarde para ameaçar a vitória dos anfitriões. O placar terminou em 70 x 61.

Cylla foi o principal pontuador do time candango, com 14 pontos. Crescenzi também teve participação relevante, com 12, além de distribuir cinco assistências, melhor marca da equipe nesse fundamento. Kauan Raymundo contribuiu com 11 pontos e nove rebotes, enquanto Zu Jr. anotou 10 pontos. Pelo lado gaúcho, Eugeniusz terminou como cestinha da partida, com 16 pontos, e Cárdenas somou 11 rebotes.

Os números ajudam a explicar o resultado. O Brasília terminou com 41 rebotes, três a menos em comparação ao adversário, e teve dificuldades para conter a produção ofensiva do União Corinthians ao longo dos quatro períodos. Apesar de distribuir 15 assistências, uma a mais do que os donos da casa, a equipe candanga não conseguiu converter essa circulação em eficiência suficiente para buscar a virada.

Liga Sul-Americana no horizonte

A derrota encerra a sequência de compromissos imediatos do Brasília pelo NBB e abre espaço para uma mudança de foco. O time agora direciona a preparação para a Liga Sul-Americana, competição na qual terá um desafio decisivo pela frente. Em 13 de novembro, a equipe enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, pelas quartas de final do torneio continental.

O confronto representa uma oportunidade de recuperação em outro cenário competitivo. Depois de alternar atuações nas primeiras rodadas do NBB, o Brasília terá de buscar regularidade para enfrentar um adversário tradicional do basquete sul-americano. A pausa na competição nacional também será importante para a comissão técnica trabalhar os ajustes necessários antes de uma partida eliminatória, na qual qualquer oscilação pode encerrar a campanha.