Galvão Bueno detona Data Fifa: "Quem vai ver Brasil x Singapura?"

Depois de um final de semana de semifinais de Copa do Brasil, o futebol nacional está em uma pausa para a Data Fifa. Nos próximos 10 dias, os holofotes do futebol estarão voltados para os confrontos de seleções nacionais, mas nem todo mundo está feliz com isso.
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Uma das principais vozes do jornalismo esportivo brasileiro, Galvão Bueno detonou a existência da Data Fifa neste mês de novembro. Em seu programa ‘Galvão FC’, do SBT, o narrador soltou o verbo por prejudicar os clubes brasileiros, e detonou, inclusive, os compromissos da Seleção Brasileira. Galvão afirmou que não vai assistir ao jogo entre Brasil x Singapura, no dia 17, às 7h da manhã (de Brasília).
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"Se o Piquerez não for liberado, o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro, terceiro colocado, sem cinco titulares, fora de casa. Ou seja, a tranqueira da Data Fifa… Quem é que vai querer assistir às 7h da manhã um Brasil x Singapura? Eu não vou ver. 7h da manhã? Não vou ver", iniciou Galvão, que emendou:
"Não só pelo Brasileirão, mas essa Data Fifa é desnecessária. Tinha que ter só para as seleções europeias. Nesse caso, o campeonato pode até encaminhar o seu término na volta da Data Fifa, no dia 18, se o Flamengo ganhar do Atlético e o Palmeiras tropeçar. Isso não está certo. Para mim, não tinha que ter", finalizou a crítica.
A Seleção Brasileira terá dois compromissos nesta Data Fifa de novembro, a última de 2026. No dia 14 (sábado), o Brasil terá pela frente o Japão, numa reedição do jogo de 16 avos de final da última Copa do Mundo, às 7h15. Já no dia 17, a Seleção Brasileira joga com Singapura, às 7h.