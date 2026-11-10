Galvão Bueno detona Data Fifa: "Quem vai ver Brasil x Singapura?"

Depois de um final de semana de semifinais de Copa do Brasil, o futebol nacional está em uma pausa para a Data Fifa. Nos próximos 10 dias, os holofotes do futebol estarão voltados para os confrontos de seleções nacionais, mas nem todo mundo está feliz com isso.

Uma das principais vozes do jornalismo esportivo brasileiro, Galvão Bueno detonou a existência da Data Fifa neste mês de novembro. Em seu programa ‘Galvão FC’, do SBT, o narrador soltou o verbo por prejudicar os clubes brasileiros, e detonou, inclusive, os compromissos da Seleção Brasileira. Galvão afirmou que não vai assistir ao jogo entre Brasil x Singapura, no dia 17, às 7h da manhã (de Brasília).

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"Se o Piquerez não for liberado, o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro, terceiro colocado, sem cinco titulares, fora de casa. Ou seja, a tranqueira da Data Fifa… Quem é que vai querer assistir às 7h da manhã um Brasil x Singapura? Eu não vou ver. 7h da manhã? Não vou ver", iniciou Galvão, que emendou:

"Não só pelo Brasileirão, mas essa Data Fifa é desnecessária. Tinha que ter só para as seleções europeias. Nesse caso, o campeonato pode até encaminhar o seu término na volta da Data Fifa, no dia 18, se o Flamengo ganhar do Atlético e o Palmeiras tropeçar. Isso não está certo. Para mim, não tinha que ter", finalizou a crítica.

A Seleção Brasileira terá dois compromissos nesta Data Fifa de novembro, a última de 2026. No dia 14 (sábado), o Brasil terá pela frente o Japão, numa reedição do jogo de 16 avos de final da última Copa do Mundo, às 7h15. Já no dia 17, a Seleção Brasileira joga com Singapura, às 7h.