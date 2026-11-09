Palmeiras volta a definir Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano

Acostumado a títulos, finais e grandes campanhas, o Palmeiras faz de 2026 um ano para lá de especial. Isso porque o time de Abel Ferreira garantiu vaga em mais uma decisão: a final da Copa do Brasil, onde definirá contra o Grêmio o grande campeão. Ao mesmo tempo, o Alviverde é o finalista da Libertadores contra o Estudiantes (ARG), em jogo marcado para 28 de novembro, em Montevidéu (URU), além de brigar pelo título brasileiro contra o Flamengo.

Dessa forma, o Palmeiras repete 2020, o que pode ser um bom prenúncio. Afinal, na ocasião, a equipe chegou também às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, vencendo ambas. Foi logo na primeira temporada de Abel Ferreira no cargo. O português completou recentemente seis anos de clube, aliás. Relembre com o Jogada10!

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O ano (2020) que não terminou

Em 2020, o mundo se uniu para combater a principal pandemia dos últimos anos: a Covid-19. Assim, o futebol paralisou por alguns meses, o que fez com que determinadas competições terminassem apenas em 2021. No penúltimo dia do ano, o Verdão superou o América-MG por 2 a 0 e, por ter ficado no 1 a 1 na ida, em SP, avançou à final da Copa do Brasil.

Já no começo de janeiro de 2021, disputou a semifinal da Libertadores contra o River Plate (ARG). Com show de Luiz Adriano, a equipe venceu por 3 a 0 na Argentina e colocou nove dedos na decisão. Até perdeu por 2 a 0 na volta, é verdade, mas conquistou o retorno a uma final de Libertadores após mais de 20 anos. O título sairia no Maracanã, dia 30 de janeiro, contra o Santos, em vitória por 1 a 0 – gol de Breno Lopes.

A Copa do Brasil, por sua vez, ficou para fevereiro. Primeiro, vitória no Sul contra o Grêmio por 1 a 0. Na volta, o triunfo por 2 a 0 coroou o tetracampeonato do Palmeiras na Copa do Brasil. Agora, a final se repete contra o Tricolor Gaúcho, que visa o troféu para se igualar como maior campeão ao lado do Cruzeiro, que tem seis conquistas.

Em busca do penta e do tetra

O Palmeiras é tetra (1998, 2012, 2015 e 2020) e busca o pentacampeonato para se igualar ao próprio Grêmio e ao Flamengo. Já na Libertadores, o Verdão quer o quarto título (vencera em 1999, 2020 e 2021), o que o faria empatar com o Rubro-Negro como brasileiro com o maior número de conquistas. As finais ocorrem em fins de semana consecutivos. Enquanto a decisão da Liberta é num sábado, dia 28 de novembro, no Centenário de Montevidéu, capital do Uruguai, a final da Copa do Brasil – pela primeira vez em jogo único, aliás – ocorre no domingo seguinte (6/12), no Mané Garrincha, em Brasília (DF).