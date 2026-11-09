Em reunião com a FFDF, BRB sinaliza permanência como patrocinador do Candangão

Nelson Antônio de Souza e Daniel Vasconcelos debateram manutenção do patrocínio do BRB. Candangão carrega nome do banco distrital desde 2022 - (crédito: Divulgação/FFDF)

A parceria entre o Banco de Brasília (BRB) e o futebol do Distrito Federal ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (9/11). Em reunião realizada à tarde, o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, conversou com o principal dirigente da instituição financeira, Nelson Antônio de Souza, sobre a continuidade dos naming rights do Campeonato Candango em 2027. Após o encontro, a entidade local informou um encaminhamento positivo para a manutenção do acordo.

O movimento tem peso para o planejamento da próxima temporada. Desde 2022, o BRB associa a marca ao principal campeonato do futebol local, em uma parceria com reflexos também nos uniformes de diferentes equipes. A presença do banco ajudou a consolidar uma identidade comercial para a competição local e tornou o patrocínio uma peça importante na estrutura de organização da competição.

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Em 2026, a instituição financeira destinou R$ 1,5 milhão em patrocínio do torneio local, valor destinado aos quatro melhores times: R$ 1 milhão para o campeão Gama, R$ 250 mil para o vice Sobradinho, R$ 150 mil para o terceiro colocado Ceilândia e R$ 100 mil para o quarto Samambaia. A premiação foi a terceira maior entre os estaduais do Brasil, perdendo apenas para o Campeonato Carioca (somente o campeão Flamengo faturou R$ 10 milhões) e o Paulista (R$ 8 milhões entre 14 clubes).

No comunicado divulgado depois da reunião no Instagram, a FFDF destacou a importância do apoio do BRB e do Governo do Distrito Federal (GDF) para o desenvolvimento do Candangão. A entidade afirmou esperar um desfecho favorável para todas as partes e agradeceu à governadora Celina Leão, eleita para mais quatro anos de mandato no pleito eleitoral de outubro, pela confiança depositada no campeonato.

Apesar do tom otimista, ainda não há confirmação oficial de um novo contrato. A Federação não divulgou valores, prazo de vigência ou condições comerciais, limitando-se a informar o bom encaminhamento das conversas. A continuidade dos naming rights, portanto, permanece como uma negociação em andamento. Neste ano, o acordo foi sacramentado pelas partes somente em 26 de janeiro, quando a disputa já estava em andamento.

Crise aumenta atenção

O cenário torna a discussão especialmente relevante. O BRB atravessa uma crise institucional relacionada ao escândalo do Banco Master, com impactos sobre a imagem e a situação da instituição. A próxima edição do Candangão será a primeira desde o agravamento do caso. A situação, naturalmente, ampliou a atenção em torno da permanência do banco como patrocinador da competição.

O assunto já aparecia no radar antes mesmo da reunião desta segunda-feira (9/11). Na preparação para o Conselho Arbitral, marcado para terça-feira (10/11), a continuidade da parceria era apontada como um possível desdobramento importante para os clubes, embora não houvesse previsão de debate formal sobre a situação do banco naquele encontro.

A relação também ultrapassa a identificação do campeonato. Diversas equipes do Distrito Federal exibem a marca do BRB nos uniformes, cenário responsável por ampliar o alcance do vínculo com o futebol local. Uma eventual manutenção do patrocínio, assim, teria reflexos para além da organização da elite candanga.

O encontro entre Daniel Vasconcelos e Nelson Antônio de Souza abre uma perspectiva positiva para 2027, mas o desfecho ainda depende da formalização do entendimento. Até lá, a Federação e os clubes aguardam a definição de um dos acordos comerciais mais importantes para o calendário do futebol candango.