Endrick projeta novo ciclo: "Quero ajudar o Brasil a ganhar mais uma Copa"

Apesar de ter apenas 20 anos, Endrick já é um jogador experiente na Seleção, já que foi convocado pela primeira vez aos 17 anos e tem no currículo uma experiência de Copa do Mundo. Mas, por ser muito jovem, ele diz que defender o Brasil representa sempre uma motivação extra.

"Não só eu, mas também os jovens estão felizes com a responsabilidade de estar na Seleção, que é um sonho para nós. Estar aqui é um grande privilégio, e temos de fazer por merecer, tentando ser felizes por estar aqui dentro. Somos abraçados pelo Ancelotti, que é um paizão, e ficamos felizes por isso. Temos de fazer o nosso melhor dentro de campo."

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Ele também comentou sobre o início do ciclo, que contará, além da Copa do Mundo de 2030, com a Copa América.

"Minha primeira Copa foi uma experiência maravilhosa, mesmo não terminando como a gente queria. Sempre pensamos na próxima. Para chegar lá, temos de dar o nosso melhor no clube. Vou adquirir mais experiência e espero que, em 2030, possa estar no meu melhor nível, pois quero ajudar o Brasil a voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Aqui, o trabalho é maravilhoso, com uma equipe técnica e um staff excelentes. Enfim, será um ciclo de muito trabalho, pensando na Copa América e na Copa do Mundo."

Endrick fala sobre enfrentar o Japão

No dia 14, ele deverá estar em campo como titular e terá a oportunidade de enfrentar mais uma vez o Japão. Endrick lembrou que o jogo contra os japoneses, pela segunda fase da Copa do Mundo, foi muito marcante para ele, que entrou no segundo tempo.

"Foi um jogo especial. Entrei no intervalo por causa da lesão do Paquetá. Estávamos atrás no placar e conseguimos reverter o resultado e classificar o Brasil. Aquilo foi mais um passo na minha trajetória pela Seleção. Foi um momento maravilhoso para mim e para toda a minha família, que não esperava que eu entrasse no segundo tempo. Foi um jogo muito bom. O Japão é uma seleção de qualidade, e agora, neste amistoso, não será diferente. Os japoneses têm jogadores experientes, e vamos tentar sair de campo com a vitória."

Novo ciclo no Real

Endrick também aproveitou para falar um pouco sobre como está sendo sua segunda passagem pelo Real Madrid.

"É uma oportunidade estar no Real. Mas sei que lá tenho, na minha posição, um dos melhores jogadores do mundo, o Kylian Mbappé. Sabemos como ele é, um Bola de Ouro. Tive oportunidades na equipe depois da última Data Fifa, como ocorreu no jogo contra a Roma pela Champions, e procurei aproveitá-las."

O atacante disse que ainda não sabe se seguirá no Real Madrid na próxima janela de transferências, em janeiro, ou se será emprestado para ter mais minutos em campo. Mas uma coisa é certa: o técnico José Mourinho já deixou sua marca na carreira do jogador.

"Confio muito no Mourinho. Todos os dias ele chega, fala comigo e pergunta como estou. Não sobre futebol, mas sobre como está minha vida pessoal. Valorizo bastante isso, pois ele é um dos primeiros treinadores que vejo chegar e tentar acolher o comandado. Isso me faz me dedicar ainda mais em campo, por mim, pelo clube e por ele. Tenho de fazer de tudo para alavancar a minha carreira."