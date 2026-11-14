Abel tem desafio de remontar a defesa do Palmeiras diante do Cruzeiro

Abel Ferreira terá um desafio importante para montar o sistema defensivo, tão elogiado, do Palmeiras na próxima rodada. Afinal, o português terá desfalques importantes no duelo com o Cruzeiro, marcado para a próxima quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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Em meio à disputa pelo título da competição nacional, o treinador terá que lidar, provavelmente, com duas ausências importantes. Murilo, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, e Gustavo Gómez, que está com a seleção paraguaia em compromissos na Ásia, contra Singapura e Japão. Este último duelo será justamente na véspera do jogo com a Raposa.

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O problema ganha uma dimensão ainda maior pelo protagonismo de defesa da campanha alviverde. De acordo com o levantamento do CIES Football Observatory, o Palmeiras tem a menor média de gols sofridos entre os clubes da América do Sul em 2026 (0,60). No Brasileirão, a equipe sofreu apenas 23 tentos em 34 rodadas.

Um dos principais motivos para essa consistência é a utilização da linha de três zagueiros, especialmente com Alexander Barboza, Gustavo Gómez e Murilo. O trio ganhou sequência a partir de outubro e, nos primeiros sete jogos em que atuou junto, conquistou sete vitórias e sofreu apenas três gols. A ausência de dois nomes desse alicerce representa um teste de fogo para a estrutura defensiva.

Substitutos, improvisação ou mudança de esquema

Diante desse cenário, Abel pode manter o sistema com três defensores, mas precisará encontrar um nome que se encaixe com Barboza e com o substituto natural Bruno Fuchs. Entre as opções disponíveis, está o jovem Luiz Benedetti, do sub-20, que tem menos rodagem na equipe profissional, pois disputou nove partidas na temporada.

Outra possibilidade é recorrer a Emiliano Martínez. Volante de origem, o uruguaio já foi improvisado na zaga em outras oportunidades, inclusive na partida contra o Cerro Porteño, em agosto, quando Gustavo Gómez sofreu uma lesão muscular. Assim, o técnico poderia manter a linha com três defensores, mas teria um jogador improvisado no setor.

Bruno Fuchs, por sua vez, deu conta do recado nas vezes em que esteve entre os titulares e deve figurar entre os onze novamente. No entanto, também existe a possibilidade da mudança no esquema, com uma linha e dois zagueiros. Contudo, teria que organizar o meio-campo e confirmar se terá a volta antecipada de Piquerez, convocado pelo Uruguai.