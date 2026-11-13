Candangão 2027: Vinicius La Porta assume a prancheta do Sambamaia

Filho do presidente do COB, Vinicius La Porta comandou a base e o time profissional do Sobradinho neste ano e perdeu a final do Candangão para o Gama nos pênaltis - (crédito: Wagner Araújo)

Vice-campeão do Candangão neste ano com a prancheta do Sobradinho, Vinicius La Porta é o técnico do Samambaia para a edição de 2027 do Campeonato do Distrito Federal. Quarto colocado na edição do ano passado, o clube comunicou o acerto nesta sexta-feira.

Aos 31 anos, Vinicius La Porta tem experiência na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Sobradinho e iniciou a carreira no Clube de Regatas Aquidauana (CRA) em 2025, quando catapultou o time à primeira divisão do Campeonato do Mato-Grosso do Sul. Um dos jogadores liderados por ele à época era o badalado centroavante Walter.

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Filho do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, Vinicius assumiu o Sobradinho na segunda fase do Candangão deste ano e foi o carrasco justamente do Samambaia ao eliminar o adversário nas semifinais. Decidiu o título contra o Gama e perdeu nos pênaltis por 5 x 4 depois do empate por 0 x 0 no tempo regulamentar do jogo único disputado no Estádio Mané Garrincha.

O arbitral realizado na última terça-feira pela Federação de Futebol do Distrito Federa definiu em sorteio o Brasiliense como primeiro adversário do Samambaia na edição 2027 do Candangão no fim de semana de 9 e 10 de janeiro. Além do Candangão, o Samambaia tem vaga assegurada na Série D do Campeonato Brasileiro a partir de abril.

