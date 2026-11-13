Superliga: Brasília pega Abel Moda para evitar pior largada no torneio

O início de ciclo do Brasília Vôlei na Superliga Feminina não é animador para o torcedor brasiliense. A equipe vem de quatro derrotas seguidas e ainda não venceu nesta edição do torneio. No sábado (14/11), às 21h, o time da capital enfrenta o Abel Moda fora de casa e, caso não vença, iguala com a temporada 2020/2021 como pior início na história do clube na competição.
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Neste momento, o Brasília é o último colocado da Superliga Feminina. Nesta temporada, sofreu derrotas para Osasco, Flamengo, Minas e Praia Clube, amargando a lanterna da classificação da competição nacional. O time conseguiu vencer apenas um set nas quatro partidas, contra o Praia Clube.
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Na temporada 2020/2021, o Brasília conseguiu a primeira vitória apenas na sexta partida da competição. Na ocasião, a equipe da capital havia recém subido para a Superliga Feminina após jogar a Superliga B na temporada anterior.
Mesmo com a equipe promovendo reforços para a temporada — ao todo foram sete contratações para o time feminino —, o começo do treinador Aguinaldo Santos sob o comando técnico do Brasília Vôlei não é animador. O comandante chegou este ano na equipe para ocupar o lugar anteriormente preenchido por Spencer Lee.
Por outro lado, o Abel Moda é o sexto colocado na classificação, mas também teve início truculento nesta temporada da Superliga. O time catarinense conseguiu a primeira vitória na última rodada, sobre o Paulistano Barueri fora de casa. Anteriormente, sofreu revés para Minas, Praia Clube e Pinheiros. A equipe de Brusque tenta vencer o primeiro desafio em casa.
Ficha técnica
Abel Moda x Brasília Vôlei - 5ª rodada Superliga Feminina de Vôlei
Local: Ginásio do Sesi, Brusque (SC)
Data e hora: Sábado (14/11), às 21h
Transmissão: SporTV2
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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