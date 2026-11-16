Ancelotti admite: "Há tempos a Seleção não é competitiva"

O treinador Carlo Ancelotti vem sob pressão pelo mau desempenho do Brasil sob o seu comando. Até o momento, são 12 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O time foi eliminado nas oitavas da Copa para a Noruega e, neste novo ciclo, depois de uma vitória e um empate com a Austrália e um triunfo sobre a fraca Índia em setembro, agora, nesta data FIFA de novembro, perdeu para o Japão por 3 a 2. Não por acaso, recebeu críticas ferrenhas de nomes de peso do futebol brasileiro, entre eles Romário.

"O momento é claro, estamos em testes. Óbvio que todos querem que o time jogue bem, mas muitas vezes não é possível renovar e ter logo o time pronto. Se temos resultado, eu decepciono. O que temos de fazer é buscar evoluir e melhorar. Mas vejo que estamos no caminho correto. Sobre as críticas, estamos num país democrático, todos podem opinar. Enfim, um direito do Romário e de qualquer um. Romário fala muito".

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Apesar da pressão que vem aumentando, Ancelotti diz que está muito feliz neste que é seu primeiro período comandando uma Seleção.

"Gosto muito do que estamos fazendo, mas o nosso trabalho não é suficiente. Preciso fazer mais. Assim, quero melhorar, fazer mais para que a Seleção volte a ser competitiva. Há tempos que ela não é competitiva".

Ancelotti e o planejamento até a nova convocação, em março

Após o jogo com Singapura, a Seleção só voltará a se encontrar em março. Até lá, o treinador disse qual é o seu planejamento.

"Vamos acompanhar os jogadores da lista. Os testes terminam nesta terça-feira e, até o próximo período, aproveitarei o tempo para acompanhar os jogadores nos clubes e os que jogam no Brasil, conversar com treinadores dos clubes e acompanhar a evolução dos jovens."