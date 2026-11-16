Liga Sul-Americana: Brasília vence o Paisas e volta ao Final Four

O basquete do Distrito Federal está novamente entre os protagonistas do continente. O Brasília Basquete confirmou a classificação para o Final Four da Liga Sul-Americana com autoridade. Em Medellín, na Colômbia, a equipe candanga derrotou o Paisas por 83 x 65 e assegurou presença entre os quatro candidatos ao título continental. Martín Fernández, com 16 pontos, liderou a pontuação do representante da capital federal.
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A classificação coroa a reação do time comandado por Dedé Barbosa na segunda fase da competição. Depois de começar a campanha com uma derrota apertada para o Boca Juniors, por 76 x 74, o Brasília encontrou forças para reagir e conquistou uma vitória emocionante sobre o Flamengo, por 84 x 83. O triunfo diante dos colombianos completou a recuperação e confirmou a vaga na etapa decisiva.
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A equipe candanga construiu a vitória com regularidade. Venceu o primeiro período por 23 x 14 e ampliou a vantagem antes do intervalo, com nova parcial favorável: 21 x 16. No terceiro quarto, o Paisas esboçou uma reação e ganhou por 16 x 15, mas não conseguiu ameaçar a classificação brasileira. No último período, o Brasília voltou a impor seu ritmo, venceu por 24 x 19 e fechou o placar em 83 x 65.
Kevin Crescenzi teve papel importante na arrancada final. O ala anotou oito pontos no último quarto e participou de uma sequência de 11 pontos consecutivos sem resposta dos colombianos. A eficiência nos arremessos de longa distância também fez diferença: o Brasília converteu 12 bolas de três pontos, contra apenas uma do adversário. Lathaniel Bastian também apareceu entre os destaques da equipe, em uma atuação marcada pela distribuição da pontuação.
O resultado definiu os confrontos das semifinais. O Brasília terá pela frente o Mogi Basquete em um duelo brasileiro por um lugar na decisão. Na outra partida, Flamengo e Nacional, do Uruguai, disputarão a segunda vaga na final. Assim, o Brasil terá pelo menos um representante na decisão e poderá protagonizar uma final inteiramente nacional.
O Flamengo também confirmou sua classificação ao derrotar o Boca Juniors por 82 x 74. A equipe rubro-negra e o Brasília avançaram pelo Grupo F, enquanto Mogi e Nacional garantiram anteriormente as vagas do Grupo E. O time paulista terminou sua chave com três vitórias em três partidas.
Sonho do tetra
A classificação tem um significado especial para o Brasília. Tricampeão da Liga Sul-Americana, com conquistas em 2010, 2013 e 2015, o clube volta a ter a oportunidade de disputar o título continental e buscar o quarto troféu da competição.
O Final Four está previsto para 5 e 6 de dezembro. O Rio de Janeiro aparece como provável sede, mas a organização ainda não confirmou oficialmente o local. A programação prevê duas semifinais e a decisão do título. O Brasília terá um obstáculo brasileiro no caminho, mas também a oportunidade de recolocar a capital federal no topo do basquete sul-americano.
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