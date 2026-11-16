Morre Dino Sani, campeão do mundo pela Seleção em 1958

Morreu, neste domingo (15), Dino Sani, ex-volante campeão do mundo pela Seleção Brasileira, em 1958, na Suécia, ao lado de Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo e tantos outros craques. A família não informou a causa da morte do ex-jogador. Ele deixa um filho e três netos.
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Sani teve passagens por São Paulo e Milan (ITA). Como técnico, ele foi responsável por lançar dois dos maiores nomes da história do clube colorado: Falcão e Carpegianni.
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Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou a morte e afirmou que Dino Sani "deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro".
Após a morte de Zagallo, em 2024, Sani era o campeão mundial vivo mais velho. Do time que conquistou o primeiro de cinco títulos, Pepe, Moacyr e Mazzola são os únicos ex-jogadores que ainda estão vivos.
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