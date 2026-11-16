Com expectativa de reunir 12 mil atletas, a competição terá três dias de provas, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Monumental Kids - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, de 20 a 22 de novembro, a sétima edição da Maratona Monumental. A expectativa da organização é reunir 12 mil corredores de todos os estados brasileiros e de mais de 30 países. A programação começa na quinta-feira (19/11), com a Expo Monumental, feira esportiva no Pátio Brasil Shopping, e segue até domingo (22), quando serão disputadas as provas de longa distância.

A Expo Monumental ficará aberta ao público até sábado (21) e terá mais de 20 estandes de marcas e fornecedores do setor esportivo. A expectativa é receber 25 mil visitantes. Além da exposição de produtos, o espaço concentrará a retirada dos kits dos atletas inscritos e contará com entrevistas com convidados e especialistas. Na manhã de sábado, também será realizado um simpósio técnico sobre corrida.

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As provas começam na sexta-feira (20), às 9h, com a Monumental Kids. No sábado (21), às 17h, acontecem as corridas de 5 km e 10 km. O domingo será reservado às distâncias mais longas: a maratona, de 42,195 km, terá largada às 5h, enquanto a meia-maratona, de 21,097 km, começa às 6h.

A Esplanada dos Ministérios será o principal ponto de partida e chegada dos corredores. Os percursos passam por locais conhecidos da capital, como a Ponte JK e importantes avenidas de Brasília. Além das provas individuais, os participantes poderão encarar o Desafio Monumental, que combina duas corridas em dias consecutivos. São quatro possibilidades: 5 km e 21 km, 5 km e 42 km, 10 km e 21 km ou 10 km e 42 km. Quem completar as duas distâncias receberá uma terceira medalha.

A edição deste ano terá Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) na distância da maratona, a mais alta categoria concedida pela entidade às corridas de rua no país. A prova também integra o Mega Finisher – South America Run Series, circuito internacional que reúne cinco maratonas em capitais sul-americanas. Segundo a organização, é a única representante brasileira na série.

Serviço

Maratona Monumental de Brasília 2026

Datas: 20, 21 e 22 de novembro de 2026

Local: Esplanada dos Ministérios

Programação das provas

20/11 (sexta-feira) – Monumental Kids – 9h

21/11 (sábado) – 5 km – 17h

21/11 (sábado) – 10 km – 17h

22/11 (domingo) – Maratona (42,195 km) – 5h

22/11 (domingo) – Meia maratona (21,097 km) – 6h

Expo Monumental 2026

Datas: 19 a 21 de novembro (quinta-feira a sábado)

Horário: Dias 19 e 20, das 9 às 19h

Dia 21, das 9 às 14h

Local: Pátio Brasil Shopping