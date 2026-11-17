Os patches estarão presentes em sete partidas. Entre elas, Coritiba x Santos, Flamengo x Athletico-PR e Grêmio x Bahia na quarta-feira; São Paulo x Fluminense na quinta; Bahia x Coritiba no sábado; e Botafogo x São Paulo e Santos x Grêmio na segunda.

Além disso, a CBF irá estampar a imagem nos uniformes dos árbitros. Para fortalecer a ação, também haverá a exibição do símbolo nos telões dos estádios que receberem jogos do Brasileirão e nas redes sociais da entidade.

A oficialização do Dia da Consciência Negra (20 de novembro) como feriado nacional ocorreu pela Lei nº 14.759/2023. Afinal, a data faz referência direta à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 20 de novembro de 1695.