Haaland marca duas vezes na vitória da Noruega contra Dinamarca e classifica a seleção norueguesa às quartas de finais da Nations League - (crédito: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP) )

A definição da primeira fase da Nations League foi decidida até o último minuto. Em uma virada impressionante, a Noruega venceu a Dinamarca fora de casa por 3 x 2 e garantiu vaga nas quartas de finais. A seleção norueguesa se junta a França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Espanha, Inglaterra e Portugal para a disputa dos mata-matas.

A Dinamarca ia se classificando às quartas até os 49 minutos do segundo tempo. Os donos da casa saíram na frente com gols de Hojlund e Hojbjerg. No entanto, Haaland e Odegaard empataram a partida. No último lande do jogo, a bola bateu no braço do zagueiro Andersen e foi marcado pênalti. Mais uma vez, Haaland cobrou e colocou a Noruega nos mata-matas da Nations League.

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Portugal entrou em campo classificado e com a liderfança do Grupo 4 garantida. Ainda assim, venceu o País de Gales, em Cardiff, por 3 x 2 e encerrou a primeira fase com 15 pontos. Bruno Fernandes, Pedro Neto e Carlos Forbs marcaram aos lusitanos, enquanto David Brooks e Sorba Thomas descontaram aos mandantes.

Com isso, País de Gales, Dinamarca, Sérvia e Croácia terão de disputar os play-offs de rebaixamento contra as segundas colocadas da Liga B, que disputam o acesso. Eslovênia, Hungria, Irlanda e Bósnia brigam pela vaga na elite do torneio para a temporada 2028/29. Turquia e Tchéquia foram rebaixadas de maneira direta ao segundo escalão europeu.

Pela Liga B, Suíça, Irlanda do Norte, Áustria e Suécia conseguiram o acesso direto à Liga A. Elas encontrarão as seleções classificadas às quartas de finais, Grécia e Itália, que não foram rebaixadas e nem ficaram no G-2.

Por fim, pela Liga C, Albânia, Montenegro, Eslováquia e Islândia sobem direto à Liga B. Belarus, Chipre, Ilhas Faroé e Estônia tentam o acesso diante Macedônia do Norte, Geórgia, Israel e Romênia, que buscam evitar o rebaixamento para a terceira divisão da Nations League.

Próximos passos

Com o fim desta Data Fifa, as seleções europeias voltam a entrar em campo apenas em 2027. Entretanto, o sorteio das quartas de finais da Nations acontece na próxima sexta-feira (20/11). As equipes classificadas se enfrentam nos dias 25 a 30 de março do ano que vem, em jogos de ida e volta.

As semfinais da Nations League acontecerão na semana do dia 9 de junho de 2027, em jogo único, em um país sede ainda não definido pela UEFA. Porém, Inglaterra, França e Espanha são postulantes para sediar a Final Four do torneio.

O calendário europeu também terá as eliminatórias para a Eurocopa de 2028. O sorteio dos grupos será no dia 6 de dezembro e os jogos estão previstos para começar em março de 2027 e vão até novembro do mesmo ano.

Ao fim, 24 seleções se classificam para a Eurocopa de 2028, que será disputada na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, dos dias 9 de junho a 9 de julho.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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