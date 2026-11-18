Brasileirão terá regra de dedução de pontos por atraso de salários a partir de 2028 - (crédito: Foto: Staff Images/CBF)

Em uma reunião com os representantes dos clubes na última terça-feira (17), a CBF confirmou que, a partir de 2028, o Brasileirão terá uma punição de dedução de pontos em caso de atraso de salários. Apesar de ser uma medida que será aplicada apenas daqui a duas temporadas, o Jogada10 traz um levantamento, com dados da ANRESF (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol), onde mostra que, caso a ação da entidade passasse a valer neste ano, nove clubes da Série A perderiam pontos.

De acordo com a plataforma ‘Painel de Solvência’ da ANRESF, nove dos 20 clubes da Série A estão em atrasos com jogadores e funcionários. Assim, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e Vitória seriam os times que perderiam três pontos.

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De acordo com a ANRESF, Bahia, Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e Red Bull Bragantino são os clubes que estão com os salários de jogadores e funcionários em dia.

No caso da Série B, mais da metade dos clubes iam sofrer a punição pela nova regra de dedução de pontos por atraso de salários. América-MG, Atlético-GO, Avaí, Ceará, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Náutico, Ponte Preta, Sport e Vila Nova estão em débito.

A regra determina que, a vinte dias do início do Brasileirão, os clubes devem demonstrar à Anresf que estão em dia com o pagamento. Em caso de atraso dos salários, o clube sofre sanção e iniciará a competição com menos três pontos. Caso o atraso aconteça até a 19ª rodada do Brasileirão, a punição de dedução de pontos terá a aplicação na competição do ano seguinte.