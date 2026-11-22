O Athletico-PR foi o responsável pelo segundo rebaixamento no Campeonato Brasileiro-2026. Neste domingo (22/11), a equipe paranaense recebeu o Remo na Arena da Baixada, em Curitiba, e, após vencer o duelo válido pela 36ª rodada, por 4 a 2, confirmou matematicamente a queda do Leão do Norte à Segunda Divisão.
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Mendoza abriu o caminho para o triunfo rubro-negro, e Vargas ampliou ainda na primeira etapa. David Braga chegou a descontar na etapa final, mas Leozinho e Jorge Rivaldo definiram o triunfo dos comandados de Odair Hellmann. Galeano ainda fez o segundo gol dos paraenses.
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Com o resultado, o Furacão soma os três pontos em casa, chega a 57 e ocupa a quinta posição na tabela. Já o Remo, com 32, está rebaixado matematicamente à segunda divisão. Isso porque, com dois jogos restantes, pode chegar somente aos 38 pontos, enquanto o Corinthians, o primeiro time fora do Z4, já tem 40.
Athletico dominante
O Athletico iniciou a partida com imposição e controle das ações desde os primeiros minutos. Logo de cara, Vargas recebeu pela direita, avançou com perigo e finalizou para boa defesa de Marcelo Rangel. Pouco depois, o atacante voltou a aparecer em ótima condição para marcar, porém desperdiçou a oportunidade.
Mesmo sem aproveitar as chances, o Furacão manteve o ritmo e, assim, transformou sua superioridade em vantagem no placar. Aos oito minutos, Zé Ivaldo falhou em tentativa de afastar a bola, que sobrou livre para Mendoza chutar firme para balançar a rede. O Remo até buscou reagir em alguns momentos, mas encontrou dificuldades para criar jogadas de perigo. Gabriel Taliari, David Braga e Edson Fernando testaram Mycael, que se saiu bem em todas as intervenções.
Com maior volume, o Athletico chegou ao segundo gol na reta final da etapa. Aos 31?, Mendoza fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Zé Welison tentou interceptar o passe, mas entregou a bola nos pés de Vargas, que deu sequência à jogada ofensiva e ampliou a vantagem rubro-negra.
Chuva de gols na etapa final
Na volta do intervalo, o Remo passou a apresentar um jogo bastante faltoso. Tanto que aos 13?, a equipe do Norte já tinha cinco cartões amarelos. Dois minutos depois, porém, os visitantes esboçaram colocar na partida quando David Braga experimentou de fora da área e descontou.
A partir daí, os visitantes foram para cima e deram espaços que foram muito bem aproveitados pelo adversário. Aos 22?, Leozinho recebeu em velocidade, ficou frente a frente com o goleiro Marcelo Rangel e tocou por baixo para ampliar. O quarto gol do Furacão, aos 38?, foi de Jorge Rivaldo, que completou cruzamento rasteiro de João Cruz. No fim, Galeano marcou o segundo gol dos paraenses, mas já era tarde.
Próximos compromissos
O próximo adversário do Remo no Brasileirão será o São Paulo na quinta-feira (26), às 20h, no Morumbis. Já o Athletico-PR terá o Mirassol pela frente na próxima rodada da competição nacional. O confronto será disputado no próximo domingo (29), às 18h30 (também de Brasília), no Maião.
ATHLETICO 4×2 REMO
Campeonato Brasileiro 36ª rodada
Data-Hora: 22/11/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Gols: Mendoza, 8’/1ºT (1-0); Vargas, 31’/1ºT (2-0); David Braga, 15’/2ºT (2-1); Leozinho, 22’/2ºT (3-1); Jorge Rivaldo, 38’/2ºT (4-1); Galeano, 45’/2ºT (4-2).
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
ATHLETICO: Mycael; Dantas, Esquivel (Léo Derik, 37’/2ºT) e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo (Jorge Rivaldo, intervalo), Jadson, Zapelli (Felipinho, 11’/2ºT) e Mendoza (Gilberto, 11’/2ºT); Leozinho e Vargas (João Cruz, 21’/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho (Yago Pikachu, intervalo), Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; José Welison, Edson Fernando (Marllon, intervalo) e Patrick (Zé Ricardo, 37’/2ºT); David Braga, Gabriel Taliari e Jajá (Gabriel Poveda, intervalo). Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Mendoza, Dantas, Esquivel (CAP); José Welison, Edson Fernando, Zé Ivaldo, Marllon, Tchamba, Jajá, Taliari (REM)
Cartão Vermelho: