Mesmo respirando por aparelhos, o Remo segue, por enquanto, vivo no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18/11), o Leão Azul venceu a Chapecoense por 2 a 0, no Mangueirão, pela 35ª rodada da competição. Logo aos dois minutos, Jajá abriu o placar e pouco tempo depois Patrick, de pênalti, fez o segundo. Os gols foram ainda no primeiro tempo.
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Com o resultado, o Remo permanece na 19ª colocação, com 32 pontos, seis a menos que o Internacional, primeiro fora do Z4. No entanto, este paranorama pode mudar. Grêmio (18°) e Corinthians (17°) ainda jogam nesta rodada. Em caso de vitória de pelo menos um, a situação do time paraense complica ainda mais. Por outro lado, a já rebaixada Chapecoense tem apenas 21 pontos e acumulou a quarta derrota consecutiva.
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Agora, os times voltam a campo no fim de semana, pela 36ª rodada. No sábado (21/11), a Chapecoense recebe o Cruzeiro, às 21h, na Arena Condá. Já no domingo (22/11), o Remo encara o Athletico, às 16h, na Arena da Baixada.
Leão eficiente
O Remo chegou mostrando que queria pontuar na primeira etapa. Aos dois minutos, Jajá recebeu pela esquerda e mandou forte para o fundo da rede. Na jogada seguinte, foi a vez da Chape, em chute dentro da área, Túlio mandou para o gol, mas Marcelo Rangel defendeu. O segundo gol do Leão saiu de cobrança de pênalti de Patrick. Depois disso, os donos da casa reduziram o ritmo e deixaram a Chapecoense com a bola. Entretanto, os catarinenses não foram objetivos. Somente no fim, o goleiro Marcelo Rangel fez duas boas defesas.
Controle e vitória paraense
Com placar favorável, o Remo não acelerou as jogadas e manteve apenas o controle da partida. Mas mesmo assim teve oportunidades de balançar as redes. Jajá e Marlon chutaram, mas pararam no goleiro Gabriel Werner. Do outro lado, Giovanni Augusto conseguiu a melhor chance, aos 15 minutos, para a Chape. No geral, as equipes refletiram um pouco o desempenho no Campeonato Brasileiro: pouca variação, baixa criatividade e lentidão nos ataques. No fim, Vitor Bueno arriscou um bonito chute, mas a bola foi para fora.
REMO 2×0 CHAPECOENSE
Brasileirão 2026 35ª rodada
Data: 18/11/2026
Local: Mangueirão, em Belém (PA)
Público/Renda:
Gols: Jajá, 2’/1°T (1-0) e Patrick, 19’/1°T (2-0)
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk (Marlon, 11’/2°T); Zé Welisson, Picco (Edson Fernando, 12’/2°T) e Patrick (Vitor Bueno, 28’/2°T); Jajá, Taliari (Yago Pikachu, 38’/2°T) e David Braga (Galeano, 12’/2°T). Técnico: Thiago Carpini.
CHAPECOENSE: Gabriel Werner; Kauan, Eduardo Doma, Bruno Tubarão (Rubens, 23’/2°T) e Fernando (Mancha, 33’/2°T); Camilo, David (Miguel Carvalho, 23’/2°T), Giovanni Augusto e Max (Robert, 33’/2°T); Túlio Eduardo e Borrero. Técnico: Vinícius Bergantino.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartão amarelo: Picco, Galeano, Gabriel Taliari (REM), David, Giovanni Augusto, Eduardo Doma (CHA)
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