Com lei do ex, Athletico-PR e Bragantino ficam no empate em Curitiba

O Red Bull Bragantino foi valente na Arena da Baixada contra um um Athletico-PR quase imbatível em Curitiba - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Na parte de cima na tabela do Brasileirão, Athletico e Bragantino desperdiçaram a chance de pegar o elevador na competição. Neste sábado (15/8), os times ficaram no empate por 1 a 1, na Arena da Baixada, pela 23ª rodada. Pedro Henrique, que jogou no clube rubro-negro, abriu placar para o Massa Bruta, mas Vargas garantiu o resultado final. O time comandado por Odair Hellmann desperdiçou muitas chances, mas viu Volpi inspirado.

Com isso, o Athletico permanece na terceira posição, com 41 pontos, e vê o Fluminense se aproximar, já que venceu o Palmeiras mais cedo. Do outro lado, o Bragantino, que poderia chegar ao G5, fica na sétima colocação, com 32 pontos.

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Agora, os times voltam a campo com objetivos diferentes. O Furacão encara o Botafogo na próxima segunda-feira (24/8), às 20h, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão. Do outro lado, o Massa Bruta enfrenta o Atlético, na quarta-feira (19/8), às 19h, pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana.

Faltou decidir

O Athletico-PR teve o controle da partida na maior parte do primeiro tempo. Logo nos primeiros minutos, a equipe criou boas chances de abrir o placar, mas Volpi foi bem nas defesas. O Bragantino, assim, ficou boa parte do primeiro tempo no campo de defesa. O time teve dificuldades para criar jogadas e levar perigo ao gol defendido por Santos. Na reta final do primeiro tempo, a partida ficou mais equilibrada, com chances para os dois lados. Porém, a bola não encontrou o gol no primeiro tempo.

Lei do ex e reação

Na volta para o segundo tempo, as equipes voltaram em ritmo mais lento e em jogo mais cadenciado. No entanto, o Athletico apareceu mais vezes no setor ofensivo. Mendoza e Viveros desperdiçaram boas oportunidades de balançar as redes. E o futebol maltrata: quem não faz, leva. Aos 21 minutos, o ex-jogador do Furacão, o zagueiro Pedro Henrique, aproveitou o escanteio e abriu o placar. No entanto, os rubro-negros não se abateram e seguiram no ataque. De tanto insistir, a bola entrou. Vargas marcou seu primeiro gol pelo clube após cruzamento de Viveros vindo da esquerda.

Mesmo com a pressão da torcida da casa, o Massa Bruta teve uma chance clara com Pitta, que cabeceou como manda o figurino, mas o goleiro Santos fez uma defesa espetacular. O Furacão manteve a postura e construiu mais chances. A dupla Viveros e Mendoza infernizou os zagueiros adversários. No entanto, o time ficou

ATHLETICO-PR 1×1 BRAGANTINO

Brasileirão 23ª Rodada

Data: 15/08/2026

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Público/Renda:

Gols: Pedro Henrique, 21’/2°T (0-1) e Vargas, 29’/2°T (1-1)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Jorge Rivaldo, 44’/2°T), Luiz Gustavo, Jadson e João Cruz (Dudu, 31’/2°T) (Zapelli, 45’/2°T); Leozinho (Vargas, 15’/2°T) e Mendoza; Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

BRAGANTINO: Volpi; Agustin Sant’Anna, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho, 31’/2°T), Matheus Fernandes (Eric Ramires, 30’/2°T) e Lucas Barbosa; Herrera (Eduardo Sasha, 30’/2°T), Vinicinho (Yuri Alves, 42’/2°T) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartão amarelo: Eduardo Sasha (RBB)