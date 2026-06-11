Vai à Copa? Veja um guia prático para não ter perregues

Com milhares de brasileiros acompanhando a Copa do Mundo de 2026 de perto, conhecer as regras dos estádios pode ser tão importante quanto ter o ingresso em mãos. Objetos comuns no dia a dia, como mochilas, guarda-chuvas e até algumas bolsas transparentes, podem impedir a entrada dos torcedores nas arenas.

A Fifa divulgou orientações gerais para os estádios da Copa do Mundo, mas cada arena também pode adotar regras específicas. Entre elas estão restrições para bolsas, alimentos, cigarros eletrônicos e até regras para quem pretende sair do estádio durante a partida.

Para ajudar quem vai acompanhar os jogos presencialmente, o Correio reuniu as principais orientações para evitar contratempos nos Estados Unidos, Canadá e México.

O que levar (e o que deixar no hotel)

Uma das normas que mais gera dúvidas é a chamada política de bolsas transparentes. Não basta que a bolsa seja transparente: ela precisa obedecer às medidas estabelecidas pela organização. São permitidas bolsas de plástico, vinil ou PVC com até 30 cm x 15 cm x 30 cm. Pequenas carteiras também podem entrar, desde que tenham no máximo 11,5 cm x 16,5 cm.

Segundo a especialista em turismo internacional Meg Getz, esse costuma ser um dos pontos que mais surpreendem os brasileiros.

"Muita gente investe meses organizando a viagem e acaba sendo surpreendida por regras que poderiam ter sido consultadas antes. Em alguns casos, o torcedor precisa voltar para o hotel, descartar objetos ou enfrentar filas desnecessárias por não conhecer as normas do estádio", afirma.

Outro tema que gerou discussão antes do início do torneio foi a hidratação dos torcedores. A Fifa passou a permitir a entrada de uma garrafa descartável lacrada de até 590 ml nos estádios dos Estados Unidos e do Canadá. Garrafas reutilizáveis rígidas continuam proibidas.

Quem pretende levar comida também deve se planejar. Em regra, alimentos externos não são permitidos. As exceções são alimentos infantis e situações médicas devidamente justificadas.

Além disso, os estádios adotam uma política pouco conhecida por muitos turistas: quem sai da arena não pode voltar. Por isso, a recomendação é resolver questões como alimentação, compras e uso de serviços antes de passar pelos portões de acesso.

Os fumantes também precisam ficar atentos. A Fifa proíbe fumar e utilizar cigarros eletrônicos dentro das arenas durante os jogos.

No México, os torcedores encontrarão uma orientação adicional. Como parte das sedes está localizada em regiões sujeitas à atividade sísmica, as autoridades recomendam que os visitantes conheçam previamente as rotas de evacuação e sigam as instruções de segurança em caso de emergência.

Checklist antes de sair para o estádio

Ingresso FIFA salvo no celular Cópia impressa do ingresso Passaporte válido Carregador portátil Cartão internacional habilitado Bilhete de trem comprado antecipadamente, quando aplicável Previsão do tempo consultada Regras específicas do estádio verificadas

O que pode entrar

Segundo as orientações divulgadas pela Fifa e pelas administrações dos estádios, alguns itens são permitidos e podem facilitar a experiência do torcedor:

• Bandeiras da seleção e de clubes dentro das dimensões autorizadas

• Cartazes permitidos

• Power banks de até 12 x 17 centímetros

• Garrafas transparentes e vazias, quando autorizadas pela arena

• Maquiagem

• Binóculos compactos

• Câmeras fotográficas não profissionais

Meg recomenda que os visitantes levem apenas o essencial.

"Documento, celular, carregador portátil, um cartão de pagamento e os itens indispensáveis costumam ser suficientes para passar o dia sem preocupações”, disse.

O que não pode entrar

A lista de objetos proibidos é extensa e inclui diversos itens que fazem parte da rotina de muitos viajantes:

• Mochilas e bolsas grandes

• Sacochilas

• Guarda-chuvas

• Capacetes

• Bastões e paus de selfie

• Tripés

• Rádios portáteis

• Sinalizadores

• Vuvuzelas

• Cornetas

• Apitos

• Bebidas alcoólicas

• Alimentos externos

• Objetos infláveis

• Sprays

• Tintas

A lista completa de objetos proibidos pode ser consultada no site da Fifa.

Como chegar ao estádio sem dor de cabeça

Nem sempre ir de carro é a melhor opção

Muitos brasileiros imaginam que alugar um carro facilitará o deslocamento até os jogos. Na prática, a estratégia pode sair cara.

Segundo Meg Getz, o estacionamento dos estádios (principalmente nos EUA) pode ter restrições durante a Copa e muitos torcedores acabam recorrendo a áreas privadas da região.

"Muita gente imagina que vai dirigir até o estádio e estacionar normalmente. Dependendo do jogo, a única alternativa pode ser estacionamentos privados próximos, que costumam ter valores elevados”.

Atenção ao trem

Outro detalhe pouco conhecido pelos brasileiros envolve o sistema ferroviário utilizado nos dias de jogo.

"Muita gente acredita que poderá decidir o transporte no próprio dia, mas isso pode ser um erro. Em algumas partidas, os bilhetes da NJ Transit são vendidos exclusivamente para quem tem ingresso e a compra precisa ser feita antecipadamente pelo aplicativo”, disse a especialista.

Segundo ela, em determinados eventos nos EUA não há venda presencial nas estações.

Uber pode não ser a solução mais fácil

Embora os aplicativos funcionem normalmente em cidades como Nova York e Nova Jersey, os dias de jogo costumam trazer desafios extras.

"Na ida até funciona bem. O problema geralmente acontece na saída. A demanda aumenta muito, as tarifas sobem e encontrar um carro pode levar bastante tempo."

Ela também alerta que os perímetros de segurança montados ao redor das arenas podem exigir longas caminhadas.

"Os perímetros de isolamento ao redor dos estádios podem significar caminhadas de até 30 minutos entre o local onde o transporte deixa o torcedor e a entrada da arena”.

Custos que costumam surpreender os brasileiros

Além do ingresso, da passagem aérea e da hospedagem, alguns gastos acabam ficando fora do planejamento de muitos turistas.

Segundo Getz, estão entre os custos mais subestimados as gorjetas em restaurantes, que costumam variar entre 18% e 25%, os impostos cobrados apenas no momento do pagamento, os estacionamentos, as taxas extras cobradas por hotéis e os deslocamentos nos dias de jogo.

Nos Estados Unidos, outro detalhe importante envolve a compra de bebidas alcoólicas. O consumo é permitido apenas para maiores de 21 anos e, nos estádios, turistas estrangeiros devem apresentar o passaporte original para comprovar a idade.

Diferenças entre os países-sede

Além das regras dos estádios, a logística da viagem também muda bastante entre os países que recebem a competição.

Nos Estados Unidos, todos os 11 estádios escolhidos para a Copa são arenas da NFL, e a maioria está localizada em áreas suburbanas ou cidades vizinhas aos grandes centros.

"Muita gente subestima o mapa. Ir de Miami ou Nova York para Los Angeles envolve voos de cinco ou seis horas e diferença de três a quatro fusos horários", explica Meg.

Para a especialista, o México é o país que oferece a experiência mais próxima daquela que os brasileiros encontram nos estádios nacionais.

"Sem dúvida, o México entrega a atmosfera mais próxima daquela que o brasileiro está acostumado. Tem festas, cores e uma torcida muito barulhenta", afirma.

A principal recomendação para quem vai acompanhar a Copa presencialmente é simples: consultar as regras específicas do estádio antes de cada partida.