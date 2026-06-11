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Tensão

Manifestantes e policiais entram em confronto na estreia da Copa

Enquanto o México goleava África do Sul na primeira partida do mundial, gás lacrimogêneo era usado para dispersar protestos de movimentos sociais

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Junio Silva
11/06/2026 19:19
3min de leitura

Se dentro do estádio Azteca, na Cidade de México, quase 81 mil pessoas festejavam com a seleção mexicana marcando o primeiro gol da  Copa do Mundo 2026, o cenário era outro do lado de fora. O primeiro dia do mundial foi marcado por confrontos violentos entre manifestantes e policiais, nesta quinta-feira (11/6). 

Gás lacrimogêneo foi utilizado para dispersar o protesto organizado por professores em greve, estudantes e famílias de desaparecidos. As barreiras de contenção montadas por policiais foram derrubadas e um confronto direto com os manifestantes seguiu durante a partida entre México e África do Sul.

Há mais de uma semana professores estão organizando protestos exigindo melhorias salariais e de aposentadoria, enquanto o governo de Claudia Sheinbaum tem as propostas rejeitadas pela categoria. 

Em resposta, a presidente, que não esteve presente durante a abertura do evento, afirmou que os protestos desta quinta se trata de uma “provocação” para que haja repressão durante a Copa. Sheinbaum também assegurou que não cairá no que chamou de “armadilha” dos manifestantes.

À AFP, um dos professores que participavam do protesto criticou o evento. "Esta partida é uma distração, só serve à Fifa, à Claudia Sheinbaum e aos Estados Unidos", declarou. 

 

  • Police block a street to prevent protesting members of the
    Police block a street to prevent protesting members of the "Madres Buscadoras" (Searching Mothers) collective from marching to the Mexico City Stadium ahead of the opening ceremony of the FIFA 2026 World Cup in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Marco Antonio MARTINEZ / AFP) AFP
  • Protesters turn down fences as they march towards the Mexico City Stadium ahead of the opening ceremony of the FIFA 2026 World Cup in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Marco Antonio MARTINEZ / AFP)
    Protesters turn down fences as they march towards the Mexico City Stadium ahead of the opening ceremony of the FIFA 2026 World Cup in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Marco Antonio MARTINEZ / AFP) AFP
  • Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação
    Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação AFP
  • Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação
    Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação AFP
  • Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação
    Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação AFP
  • Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação
    Manifestantes lotam as ruas de acesso ao Estádio Azteca, sede da estreia da Copa do Mundo de 2026, no México. Grupos como o Madres Buscadoras protestam por diferentes motivos, relacionados a crise humanitária e a problemas na educação AFP

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