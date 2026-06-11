Quem são os famosos internacionais que vão torcer pelo Brasil

Em clima de Copa do Mundo, com as expectativas lá no alto, as demonstrações de apoio à Seleção Brasileira surgem por todos os lados, vinda até mesmo de celebridades internacionais. Nos últimos dias, nomes como Spike Lee, Lewis Hamilton e Jennifer Lopez manifestaram publicamente apoio ao Brasil durante a Copa do Mundo 2026.

O diretor e roteirista americano Spike Lee marcou presença no treino da seleção em Nova Jersey, nesta quarta-feira (10/6). O cineasta foi convidado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para assistir à atividade, que também contou com a presença de patrocinadores e convidados.

A visita de Spike Lee chamou atenção imediatamente, e assim que apareceu foi cercado por repórteres interessados em ouvir suas opiniões sobre futebol. Ele demonstrou apoio a equipe do Brasil, e elogiou e conversou com diversos jogadores de quem é fã, e disse ainda que Neymar "é meu cara".

Outro admirador declarado do futebol brasieliro é Lewis Hamilton. O piloto da Fórmula 1 revelou que dividirá a torcida entre seu país natal, a Inglaterra, e o Brasil, mas admitiu que sempre teve uma conexão especial com a seleção.

"Está empatado com a Inglaterra. Quando eu era criança, adorava assistir ao Brasil jogar. Honestamente, o Brasil sempre foi minha seleção favorita", disse Hamilton em contato com a imprensa na quinta-feira, dia 4, antes do GP de Mônaco.

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Ele conta que cresceu admirando o estilo de jogo brasileiro. "Acho que são as cores, a cultura, a equipe, os jogadores sempre pareciam ser os mais habilidosos. Eu também aprecio de onde eles vêm, muitos jogadores vêm das ruas, brincam descalços e isso é muito especial", concluiu.

A cantora americana Jennifer Lopez, por sua vez, publicou emojis da bandeira do Brasil em suas redes sociais e deixou os fãs brasileiros eufóricos, gerando rumores e especulações de uma possível vinda da cantora ao país durante a Copa.

Quem também demonstrou simpatia pela seleção foi o cantor Niall Horan. Por ser irlandês, o ex-One Direction diz que irá torcer para a nação vizinha, a Escócia, quando essa jogar contra o Brasil. Mas diz que, no geral, torce pelo Brasil, e que essa é a melhor seleção brasileira em muito tempo. O cantor também contou ser muito fã de Neymar, e que ficou muito feliz pela presença dele no time. “Eu vou torcer pelo Brasil, todos amamos o Brasil. Ao pensar em Copa, pensamos no Brasil, em mais ninguém”, disse.

O cantor também compartilhou, em uma entrevista para a Capricho, que sempre quis assistir um jogo do Brasil no Maracanã, um sonho que está em sua lista de desejos. “Porque eu já vi um jogo do Brasil contra a Irlanda na Irlanda talvez em 2002 ou 2003, e eu vi todos os jogadores, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, todos esses caras. Mas eu quero ver um jogo do Brasil no Brasil. Seria incrivel”, detalhou.

Outro torcedor ilustre, é o astro de basquete Giannis Antetokounmpo. Apaixonado por futebol, já visitou o Brasil, e escreveu “vamos até o fim” ao compartilhar um vídeo com imagens da seleção. Com imagens de paisagens brasileiras e grandes nomes do futebol do país, o vídeo foi feito por um perfil fã de futebol. Na trilha sonora, a música "Baianá" do grupo vocal Barbatuques cantada por um coral ucraniano em Kiev.

A Copa do Mundo FIFA de 2026 começa hoje, dia 11 de junho e segue até o dia 19 de julho. A estreia do Brasil será contra Marrocos no dia 13 de junho, às 19h.