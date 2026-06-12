Técnico da Coreia elogia postura da equipe na vitória sobre os tchecos

O técnico sul-coreano Hong Myung-bo disse logo após a merecida vitória de virada sobre a República Tcheca, por 2 a 1, que o time estava de parabéns, pois fez um bom jogo, saiu atrás do placar, mas teve postura para conseguir a virada. A vitória desta quinta-feira, 11/6, foi pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo.

Quero parabenizar os jogadores. Saímos atrás, mas eles não desistiram e garantiram a vitória".

Ele disse que, logo após sofrer o gol aos 14 minutos do segundo tempo, instruiu os jogadores a manterem suas posições e não perderem a posse de bola. Na parada técnica, com o placar em 1 a 1, foi taxativo com sua equipe:

Eu disse que Tínhamos capacidade para manter nosso jogo ofensivo, pois poderíamos vencer.

Técnico da Coreia do Sul elogia o herói da vitória

Myung-bo elogiou muito Hwang In-beom, de 30 anos, que, mesmo sem estar em sua melhor forma física, foi o destaque da partida com um gol e uma assistência.

Originalmente planejei que ele jogasse cerca de 60 minutos. Mas sua forte vontade de continuar em campo levou ao gol, o que foi uma grande ajuda.

Com esta vitória, a Coreia do Sul decidiu a liderança do Grupo A ao lado do México, que venceu a África do Sul por 2 a 0 na partida de abertura da Copa. E é exatamente o time mexicano o próximo rival sul-coreano, dia 18, em Guadalajara.