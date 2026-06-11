Trionda: conheça a bola tecnológica da Copa do Mundo 2026

A Trionda será utilizada nos 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Reprodução/Fifa)

A Copa do Mundo de 2026 contará com uma das bolas mais tecnológicas já utilizadas pela Fifa. Apresentada pela Fifa e pela Adidas como a bola oficial do torneio, a Trionda utiliza a tecnologia de bola conectada e conta com um sensor de movimento de 500 Hz capaz de registrar informações sobre cada toque e deslocamento em campo. Os dados são transmitidos em tempo real ao sistema do árbitro assistente de vídeo (VAR), auxiliando a arbitragem em lances que exigem maior precisão.

Além da tecnologia embarcada, a bola traz um design inspirado nos três países-sede da competição: Canadá, México e Estados Unidos. O nome "Trionda" deriva da expressão espanhola "três ondas" e faz referência à realização da Copa nos três países. O visual também homenageia os anfitriões, com elementos que representam a folha de bordo canadense, a águia mexicana e a estrela norte-americana. As cores vermelho, verde e azul reforçam essa referência.

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A Trionda também apresenta mudanças na estrutura. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo masculina, a bola foi construída com apenas quatro painéis. Segundo a Fifa, as costuras profundas foram desenvolvidas para proporcionar maior estabilidade durante o voo da bola. A superfície conta ainda com elementos em relevo que ajudam na aderência em condições de chuva ou umidade.

Para o ex-zagueiro Wilson Santos, que atuou por clubes como São Paulo, Atlético Paranaense e Internacional e atualmente trabalha na formação de atletas, a utilização de novas tecnologias acompanha a evolução do futebol.

"O futebol ficou mais rápido e mais tático. Acredito que tudo o que puder ser feito em termos de tecnologia para o crescimento do esporte é benéfico", afirmou ao Correio.

Sobre possíveis impactos das mudanças no design da bola para os jogadores, Wilson acredita que a adaptação ocorrerá antes do início da competição.

"Eu acredito que não haverá impacto significativo. A adaptação com a bola acontece nos treinamentos e, quando chegam aos jogos, os atletas já estão adaptados", disse.

O treinador também avalia que os recursos tecnológicos podem contribuir para decisões mais precisas da arbitragem.

"Com certeza, é o que esperamos: decisões mais justas. A tecnologia é bem-vinda. Hoje desfrutamos da tecnologia em diversos aspectos da vida, então nada mais justo do que adaptá-la também ao esporte", concluiu.

A Trionda será utilizada nos 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Além dos gramados, a bola também já está disponível para os torcedores. A Adidas comercializa diferentes versões do produto, com preços que variam de R$ 99,99 na versão mini até R$ 2.999,99 em edições especiais para colecionadores.