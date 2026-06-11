Iranianos vão às ruas e pedem que Fifa retire o próprio país da Copa

Manifestantes pedem exclusão do Irã da Copa do Mundo em protesto nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Divulgação / FFIRI)

A poucos dias da estreia do Irã na Copa do Mundo de 2026, a tensão política em torno da seleção ganhou um novo capítulo nos Estados Unidos. Afinal, nesta quarta-feira (11/6), um grupo de iranianos realizou um protesto em frente à prefeitura de Los Angeles. Contudo, eles pediram que a Fifa suspendesse a participação do próprio país no torneio.

A manifestação reuniu dezenas de pessoas e ocorreu justamente na cidade que receberá a estreia da seleção iraniana no Mundial. Os participantes acusam a Federação Iraniana de Futebol de sofrer influência direta da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), força militar ligada ao governo do país.

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Durante o ato, manifestantes exibiram cartazes com imagens de atletas iranianos que, segundo o grupo, teriam sido mortos ou torturados pelo regime. O principal argumento apresentado foi o de que a interferência política e militar no futebol violaria as regras da própria Fifa.

"Hoje, estamos pedindo à FIFA que suspenda a Federação Iraniana de Futebol porque ela opera sob a influência direta da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), em violação das regras da FIFA. A Federação Iraniana de Futebol opera sob a sombra da IRGC. O esporte no Irã não está separado da política", diz uma parte do comunicado.

"Os estádios estão entre os poucos lugares onde milhões de iranianos se reúnem e expressam suas opiniões. Por essa razão, o futebol e o esporte em geral se tornaram alvos estratégicos de controle e repressão por parte da IRGC", afirmou Hamid Azimi, membro do Conselho Nacional de Resistência do Irã.

Irã teve mudança de planos antes da Copa do Mundo

O episódio acontece em meio a uma série de dificuldades enfrentadas pela delegação iraniana antes mesmo do início do Mundial. Afinal, por conta de problemas relacionados à emissão de vistos e do aumento da tensão diplomática com os Estados Unidos, a seleção precisou alterar sua logística às pressas. Inicialmente, a equipe utilizaria Tucson, no Arizona, como base de preparação durante a Copa.

Entretanto, a delegação optou por transferir seus treinamentos para Tijuana, no México, cidade localizada próxima à fronteira norte-americana.

Apesar do clima de insegurança e das preocupações políticas, os relatos da imprensa local apontam que a recepção mexicana tem sido positiva. Mesmo sob forte esquema de segurança, jogadores e comissão técnica vêm recebendo demonstrações de apoio por parte dos torcedores mexicanos.