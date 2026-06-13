Torcida entra em clima de Copa antes de Brasil x Marrocos

No restaurante marroquino Estação Marrocos, o clima é de confiança e celebração das tradições do país africano - (crédito: Mariana Campos)

A expectativa para a estreia de Brasil e Marrocos na Copa do Mundo 2026 movimenta bares e restaurantes, que se prepararam para receber torcedores neste sábado (13/6). Horas antes do apito inicial, os estabelecimentos já registravam aumento no movimento, com clientes vestidos com as cores de suas seleções e confiantes em um bom resultado na primeira rodada do torneio.

No restaurante marroquino Estação Marrocos, o clima é de confiança e celebração das tradições do país africano. Frequentadores se reuniram para acompanhar a partida e demonstraram otimismo com o desempenho da equipe marroquina diante de uma das favoritas ao título mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tufik Bouther, proprietário do Estação Marrocos, no Sudoeste, afirmou que a partida representa um momento especial para a comunidade marroquina e para os brasileiros apaixonados por futebol. Nascido no Marrocos e morando em Brasília desde 1988, ele disse viver um "coração dividido" na estreia das duas seleções. "Vai ser um grande jogo. O Brasil é uma seleção conhecida no mundo inteiro, tem cinco títulos, e o Marrocos mostrou sua força na Copa de 2022. Eu tenho certeza de que são duas equipes que têm condições de avançar de fase", avaliou.

Apesar da torcida dividida, ele garante que sairá satisfeito, independentemente do vencedor. "Eu sou marroquino-brasileiro. Se ganhar o Brasil, parabéns. Se ganhar o Marrocos, parabéns também. O importante é celebrar esse encontro entre dois países que eu amo."

Para receber os torcedores, Tufik preparou uma programação especial no estabelecimento, com estrutura ampliada, pratos típicos e transmissão da partida. A expectativa era reunir entre 50 e 60 pessoas ao longo do jogo. Entre os presentes estavam a servidora da Embaixada da Mauritânia, Muna Alaoui, de 34 anos, e o pai dela, Ali Alaoui, de 70 anos. Os dois admitiram que também vivem um dilema na torcida.

"É o único jogo da Copa em que eu quero que termine empatado. Se perder o Brasil eu vou chorar, se perder o Marrocos eu vou chorar também", brincou Muna. Já Ali destacou a admiração pelas duas seleções e evitou fazer previsões. "Nós amamos os dois países e não sabemos quem vai ganhar. Vamos assistir e aproveitar esse momento junto da comunidade marroquina e dos amigos brasileiros", afirmou.

Expectativa brasileira

Já no bar e restaurante Fausto e Manoel, no Sudoeste, bandeiras, camisas da seleção e músicas tradicionais ajudaram a criar o ambiente de Copa. Os torcedores acreditam em uma estreia positiva e destacaram a importância de começar a competição com uma vitória para ganhar confiança ao longo da campanha.

Entre os torcedores reunidos no Fausto & Manoel do Sudoeste, o administrador Roberto Araújo, de 43 anos, acredita que o confronto contra o Marrocos será o desafio mais complicado do Brasil nesta fase inicial da Copa do Mundo e até levou uma réplica da taça para dar sorte. Apesar da confiança na vitória brasileira, ele reconhece a força do adversário, semifinalista do Mundial de 2022.

"Vai ser um jogo muito difícil. O Marrocos é a principal seleção da África e tem jogadores de alto nível, mas o Brasil é Brasil, tem tradição. Acho que dá para ganhar por 2 a 0 ou 2 a 1", avaliou. Roberto também aposta no jovem Endrick como possível destaque da partida. "Tomara que ele jogue. Ele tem estrela e pode dar sorte para essa seleção."

Acompanhado da esposa, Carla Guglielmit, e da filha Laura, de 3 anos, o advogado Lucas Guglielmit, de 32 anos, escolheu o Fausto & Manoel para viver a estreia do Brasil na Copa. Ele demonstrou confiança em uma vitória da Seleção e arriscou um placar de 2 a 0 diante dos marroquinos. "É um jogo difícil, talvez o mais complicado desta primeira fase, mas acredito que o Brasil consiga se sobressair. Minha aposta é em gols de Vinícius Júnior e Endrick", disse. Para Lucas, o momento tem um significado especial por marcar a primeira Copa do Mundo acompanhada pela filha. "É muito gratificante poder viver isso em família. Tenho certeza de que essas fotos e lembranças vão ficar guardadas para ela no futuro.”

Próximas partidas do Brasil



Brasil x Haiti — 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Escócia x Brasil — 24 de junho (quarta-feira), às 19h de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami.