Brasil inicia a trajetória rumo ao Hexa; acompanhe em tempo real

Torcedores brasileiros vibram no estádio antes da partida - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

A busca pelo hexacampeonato mundial da Seleção Brasileira começou. O Brasil enfrenta agora, na Copa do Mundo de 2026, o Marrocos. A partida ocorre no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nas proximidades de Nova York. O embate é, também, a abertura dos trabalhos pelo Grupo C do Mundial. Na chave em questão, a Canarinho é acompanhada por Escócia e Haiti.

Acompanhe ao vivo:

53' - 2º T: Marrocos leva perigo e quase toma a frente. Depois de bate rebate, Seleção dá rebote ofensivo e El Ayanaoui finaliza à distância, e obriga Alisson a fazer defesa importante. Depois de novo rebote, goleiro do Liverpool parte para mais um duelo e manda para escanteio.

47' - 2º T: Mais uma chance para o Brasil. Raphinha rola para Luiz Henrique, que acha Danilo na ponta direita. O meio-campista do Botafogo finaliza, mas Bono defende.

45 ' - 2º T: Juíz dá 10 minutos de acréscimo: vamos até os 55'.

43' - 2º T: Substituição para Marrocos. Em troca de atacante por atacante, sai Saibari, autor do gol marroquino, e entra Rahimi.

37' - 2º T: Raphinha quase aproveita erro defensivo e Marrocos. Após atraso ruim de bola de Diop para Bono, Raphinha chega perto da interceptação, mas não alcança a gorducha.

33' - 2º T: Trocas para os dois lados. Do lado marroquino, Mazraoui sai para o lugar de Salah-Eddine. El Khannouss é substituido por Amaimouni. No Brasil, Danilo Santos entra no lugar de Bruno Guimarães.

32' - 2º T: Raphinha perde melhor chance do Brasil no tempo complementar. Com lançamento na medida de Matheus Cunha para Vini, atacante do Real Madrid encontra Raphinha, na entrada da área. Camisa 11, porém, peca na finalização. Sem muito esforço, Bono defende.

30' - 2º T: Marroquinos voltam a exercer domínio, mesmo que singelo, na partida. Com subidas ao ataque, levam perigo ao gol de Alisson com tentativa de Saibari. Defesa brasileira resiste

29' - 2º T: Marrocos esboça chegada na área da Seleção. Pelo flanco esquerdo, Mazraoui chega com liberdade. Depois de cruzar na área, Fabinho afasta e manda para lateral.

21' - 2º T: Boa chance para o Brasil! Seleção passa perto de tomar a dianteira do placar com jogada de Luiz Henrique. Pela direita, o atacante de beirada toca para Bruno Guimarães, que bate cruzado em direção à área. Dentro da muvuca, ninguém aparece para completar.

18' - 2º T: Marrocos faz primeiras trocas. Deixam o gramado os meio-campistas Brahim Díaz e Ounahi, e entram El Mourabet, volante, e Talbi, atacante.

18' - 2º T: Após sofrer choque no rosto, Fabinho mostra sangramento na região da boca ao árbitro enquanto reclama.

16' - 2º T: Mais substituições no Brasil. Igor Thiago e Paquetá deixam o gramado. Matheus Cunha e Luiz Henrique são os substitutos escolhidos por Ancelotti.

11' - 2º T: Partida é mais estática e menos intensa em relação ao primeiro tempo. Tanto Brasil quanto Marrocos travam disputas de bola na área central do gramado, enquanto nenhum dos lados se sobrassai como fez, por exemplo, a Seleção Marroquina durante a etapa inicial. No entanto, Brasil chega ao ataque com mais frequência.

6' - 2º T: Bono faz a defesa em finalização de Igor Thiago. Em cobrança rápida de Paquetá em lateral, Igor recebe na área e bate de esquerda, mas é impedido por arqueiro marroquino.

1' - 2ºT: Começa o segundo tempo!

Brasil já inicia segunda etapa com duas alterações: ambos amarelados, Casemiro e Ibañez deixam a partida e dão lugar a Fabinho, no meio de campo, e Danilo, para a lateral direita

Choque de emoções no primeiro tempo agitou a torcida em Brasília

Em diversos locais da capital federal, torcedores da Seleção Brasileira se reuníram para acompanhar a estreia da Canarinho no Mundial. No bar Caju Limão, na Asa Norte, a torcida lamentou em peso o gol marcado pelos marroquinos. Mas, ao mesmo tempo, explodiram em emoção com o tento marcado por Vini.

Mesmo com frio, os torcedores em Brasília mostraram expectativa pela conquista da sexta estrela em Copas do Mundo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

49' - 1º T: Seleção Brasileira vai para o intervalo com resultado parcial de 1 x 1 diante de Marrocos. Brasil fez começo de jogo nervoso. Sem conseguir dominar as ações com bola, foi empurrado para trás pelo ímpeto adversário. Equipe africana mostrava energia e dominava a partida, até abrir o placar. Em jogada individual de Vini, a Seleção empatou a partida e melhorou em campo. Mesmo com certos momentos de contra-golpe, cresceu, principalmente, na pressão ofensiva e nas chegadas à área adversária.

47' - 1º T: Logo no lance seguinte, no escanteio, Raphinha cruza na área e encontra Marquinhos. O defensor cabaceia cruzado para dentro da área, mas ninguém aparece para completar.



46' - 1º T: Finalização perigosa do Brasil, a segunda na meta! Lucas Paquetá e Douglas Santos tabelam do lado esquerdo do ataque. O lateral cruza em direção à área, e o meio-campista do Flamengo emenda voleio em direção ao gol de Bono. No chão, goleiro marroquino faz a defesa.

42' - 1º T: Mais um cartão amarelo para a Seleção. Ibañez para Brahim Díaz em tentativa de contra-ataque marroquino e acaba advertido.

36' - 1º T: Cartão amarelo para Casemiro após falta em El Aynaoui, volante marroquino. Mais um erro de marcação do Brasil

31' - 1º T: GOL DO BRASIL!! 1 X 1!

Logo na primeira finalização do Brasil na partida, Vini Jr arranca pelo lado esquerdo e bate forte no ângulo de Bonno para empatar o jogo. Após passe de Bruno Guimarães, Vini recebe, corta El Aynaou e finaliza para estufar as redes. Finalização do atacante do Real Madrid alcançou 114 km/h.

28' - 1º T: Hakimi cobra falta na primeira trave. El Aynaoui cabeceia, mas Gabriel Magalhães corta.

Hakimi cobra na primeira trave, e El Aynaoui cabeceia sozinho. Gabriel Magalhães corta



26' - 1º T: Marrocos segue avassalador no contra-ataque. Com forte dificuldades, meio de campo do Brasil sofre para trocar passes e sair jogando. Mais coordenada, seleção marroquina assusta e empilha chances. Em chute cruzado, Hakimi bate para fora.

20' - 1º T: Marrocos abre o placar: 1 x 0

Depois de troca de passes no campo de defesa, Saibari recebe na corrida, vence a marcação de Gabriel Magalhães e finaliza, de cobertura, sobre o goleiro Alisson. 1 x 0 para Marrocos. Contra-ataque começou após passe forte de Ibañez para Paquetá, que errou domínio no ataque e perdeu a posse da bola.

16' - 1ºT: Brasil passa a ter mais posse de bola. Mesmo menos intenso do que o adversário, equilibra as ações ofensivas a passa a chegar ao campo do adversário com mais frequência.

Lucas Paquetá, do Brasil, em duelo contra Mazraoui, de Marrocos, durante a partida entre as seleções pela Copa do Mundo de 2026 (foto: AFP)

13' - 1ºT: Brasil perde primeira grande chance. Vini Jr avança pela esquerda e cruza para Igor Thiago. O brasiliense, no entanto, não consegue a cabeçada, e fura a finalização.

11' - 1ºT: Torcida de Marrocos grita "olé" enquanto seleção africana troca passes. Brasileiros nas arquibancadas respondem com vaias

10' - 1ºT: Seleção Brasileira faz início nervoso de partida. Incapaz de manter a bola nos pés por períodos longos de tempo, é pressionada fortemente pelo adversário. Mais intenso, Marrocos mostra estar, também, mais à vontade.

08' - 1ºT: Seleção chega ao ataque pela primeira vez. Casemiro desarma no meio campo, e rola para Raphinha. Atacante do Barcelona finaliza, mas é bloqueado no meio do caminho.

05' - 1ºT: Brasil começa a partida pressionado. Lançado ao ataque, Marrocos consegue a primeira finalização da partida. Após bela jogada do lateral esquerdo Mazraoui, El Aynaoui bate para o gol, mas Bruno Guimarães bloqueia, na entrada da área.

00' - 1ºT: Começa o jogo!

A Seleção Brasileira já está escalada!

O Brasil entra em campo para a estreia com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Casemiro; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Raphinha e Vinicius Júnior.

Marrocos, enquanto isso, vai campo com:

Bono; Hakimi, Dop, Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, Brahim Díaz e El Khannous; Saibari