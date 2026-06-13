Entre casais e crianças, estreia do Brasil vira programa em família

Para a servidora pública Luiza Vila, 32, a Copa deste ano ganhou um significado diferente. Depois de acompanhar a última edição grávida, ela agora vive a experiência ao lado da filha, Sol Vila, de 4 anos - (crédito: Paulo Gontijo)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 levou dezenas de torcedores ao Infinu, na 506 Sul, neste sábado (13/6). Entre camisas amarelas e palpites sobre o placar, o que mais chamou a atenção foi a diversidade das torcidas: casais que vivem a primeira Copa juntos, mães que apresentam o futebol aos filhos e famílias que transformam o jogo em um momento de convivência e afeto.

A estudante Mariana Melo, de 22 anos, acompanhou a partida ao lado da namorada Luiza Dovi. Para o casal, esta é a primeira experiência dividindo a emoção de um Mundial. “É a primeira Copa que a gente passa junto”, contou. Sobre a expectativa para a estreia brasileira, ela foi direta: “A expectativa é ganhar, não tem outra alternativa possível”. Em meio ao clima descontraído, Mariana ainda brincou sobre a ansiedade para o jogo. “A gente tem que fazer promessa para o Brasil ganhar”, disse, antes de completar: “Estamos torcendo pelo Brasil e por todos os países latinos”.

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Já para a servidora pública Luiza Vila, 32, a Copa deste ano ganhou um significado diferente. Depois de acompanhar a última edição grávida, ela agora vive a experiência ao lado da filha, Sol Vila, de 4 anos, que participou pela primeira vez da festa da torcida. Vestida com roupas coloridas e encantada com a movimentação do local, a pequena aproveitou cada detalhe do evento.

“Ela está adorando se vestir, está toda coloridinha. É a primeira vez dela na Copa. Na última, ela estava na minha barriga. Agora é aproveitar, né?”, afirmou Luiza. Apesar da cautela com o desempenho da Seleção, ela mantém a esperança em uma estreia positiva. “Estou com muitas esperanças. Acho que vai ser 1 a 0”, apostou.

Em meio aos gritos de incentivo, às mesas cheias e às crianças correndo pelo espaço, o local mostrou que a Copa do Mundo vai muito além dos 90 minutos em campo. Para muitas famílias, o torneio é também uma oportunidade de criar memórias, fortalecer laços e transmitir de geração em geração a paixão pelo futebol.