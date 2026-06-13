Brasil na Copa: Igor Thiago estreia e familiares comemoram partida

Família de Igor Thiago acompanha estreia do atacante na Copa do Mundo. Familiares residem na Cidade Ocidental (GO). - (crédito: Eduarda Esposito / CB / DA Press)

O jogador brasiliense do Brentford, da Inglaterra, Igor Thiago, fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos ontem (13/6). Escalado para atuar como um dos centroavantes da seleção, Thiago, como é chamado pela família, começou o jogo em campo para alegria dos familiares.

Vice-artilheiro na Premier League, Igor foi uma das apostas do treinador Carlo Ancelotti para o ataque brasileiro. O jogador foi escalado para pressionar a saída de bola dos marroquinos e ajudar na tarefa de fazer gols.

Leia também: Gol do Brasil anima torcida, mas empate mantém tensão em bar da Asa Norte



O Correio acompanhou a partida na casa da família do jogador e ficou feliz e ansiosa pela participação do centroavante na competição.

"Estava esperando que ele fosse ser titular, mesmo com um pouco de dúvida. Mas feliz dele jogar hoje", comentou um dos primos, Gleidson Canuto do Nascimento.

A avó de Thiago, dona Joana, celebrou a escalação emocionada. "Muito feliz, que Deus abençoe e ajude ele lá no jogo dele e seja muito feliz. Muito orgulho do meu neto ser quem ele é hoje", disse.

A casa ficou cheia, a cada aparição de Thiago era comemorada e sempre que tocava na bola era uma torcida para que fizesse um gol. No final, a avaliação do desempenho do brasiliense foi positiva pelos familiares que torcem para que o centroavante comece jogando novamente na próxima sexta-feira (19), quando o Brasil enfrentará o Haiti.

Trajetória

Antes de entrar em campo no primeiro jogo do Brasil na competição, Igor Thiago tem sido um dos destaques da Premier League, considerada a liga nacional mais forte e valiosa do mundo. Atuando pelo Brentford da Inglaterra, Igor é vice-artilheiro com 18 gols marcados, concorrendo com o jogador Haaland do City que já marcou 22 vezes no campeonato. Aos 24 anos, o centroavante teve sua primeira convocação para a seleção devido ao bom momento que tem vivido nas últimas temporadas na Europa, sendo essa a melhor da carreira.

Leia também: Brasil se recupera e empata com Marrocos



Nascido no Gama, Igor Thiago sempre sonhou em jogar na seleção. Sua carreira teve início no Cruzeiro, que deixou em 2021 devido à crise financeira que o clube enfrentou na época. Nesse ano, o time mineiro estava na série B.

Rumo à Europa, Igor Thiago passou a defender a camisa do Ludogorets da Bulgária e foi destaque: marcou 21 gols em 52 jogos. Sua atuação abriu portar para representar um time com mais visibilidade no continente, o time belgo Brugge, onde também teve desempenho exemplar, 29 gols em 55 partidas. Com os resultados, Igor Thiago logo foi contratado pelo time atual, o Brentford.

Contudo, o camisa 9 passou por uma pré-temporada aquém do que costumava entregar devido a uma lesão no menisco, que o afastou dos gramados por mais de cinco meses entre 2024 e 2025. Recuperado, sua chance de garantir a titularidade chegou quando ex-colega de time Yoane Wissa foi para o Newcastle. E como fez nos outros times por onde passou, garantiu a vaga com gols.