Jogadores do Brasil comentam empate na estreia: "Ficamos aquém"

Vini Jr, do Brasil, e o lateral direito Achraf Hakimi, de Marrocos, duelam durante confronto entre as equipes pela Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Parte do elenco da Seleção Brasileira concorda que a Canarinho não correspondeu às expectativas da torcida durante a estreia na Copa do Mundo de 2026. Na noite deste sábado (13/6), o Brasil empatou em 1 x 1 com Marrocos, pelo compromisso inaugural do Grupo C. Os africanos saíram na frente, com Ismael Saibari, aos 21' da primeira etapa. Vini Jr. empatou o jogo com um golaço, aos 32 minutos.

Durante entrevistas concedidas na zona mista do Estádio MetLife, em Nova Jersey (EUA), palco da partida, Alisson, Danilo e Fabinho adotaram discursos semelhantes durante análises da performance brasileira. Bruno Guimarães, enquanto isso, criticou o estado do gramado.

"Bastante (se influenciou o resultado). O gramado era bem ruim. Acho que estava muito quente, e por isso, ficou (o gramado) bem seco. Acabou nos atrapalhando ali. Mas estava seco para os dois, ruim para os dois. Sem dúvida, não estava nas melhores condições", declarou.

Seleção Brasileira fez estreia "aquém do esperado"

Goleiro titular do Brasil, Alisson disse acreditar que a equipe de Ancelotti pode apresentar desempenho superior ao mostrado durante a estreia. Além de apontar erros técnicos, contou que a equipe conversou durante o intervalo para ajustar as falhas cometidas durante a primeira etapa. No entanto, considera que o saldo total é positivo, principalmente, pela recuperação no placar.

"Conversamos sim, e conversaremos ainda, durante toda essa semana, até a próxima partida. Com certeza ficamos muito aquém do que podemos render dentro de campo, por vários fatores. Erramos muito tecnicamente. Mas também ficam aí os pontos positivos, como sair atrás do placar e conseguir o empate. Depois, conseguimos criar algumas chances, mas pecamos na hora de finalizar", avaliou.

"O ponto de partida é que podemos fazer muito melhor para a próxima partida. Estivemos hoje contra um adversário que é muito difícil, um dos mais difíceis na nossa caminhada. Um rival que foi um dos semifinalistas na última Copa. Isso também diz muito sobre a dificuldade do nosso grupo", completou o goleiro.

Questionado se a pressão para a próxima partida havia aumentado após o empate no primeiro confronto, Alisson negou. "É a mesma pressão de sempre. Vestir a camisa da Seleção significa ter que vencer todos os jogos. Acho que não temos nenhuma pressão adicional por conta do resultado. Lógico que não tivemos o resultado que esperávamos, mas precisamos pensar sempre em vencer, e nos preparar da melhor forma possível para isso. Trabalhamos como equipe. A resposabilidade é compartilhada. Então, vamos trabalhar como equipe para corrigir esses erros", garantiu.

Em contrapartida, o lateral-direito do Flamengo, Danilo, ressaltou a ansiedade do elenco brasileiro. De acordo com ele, a Seleção tropeçou nos próprios erros. "O primeiro tempo foi bastante abaixo, muito pela forma como estivemos em campo, seja tecnicamente ou taticamente. É preciso reconhecer. A equipe esteve bastante nervosa, também, muita ansiedade. Por isso, acabamos tropeçando nos próprios erros. No primeiro tempo, tivemos sorte de não sair perdendo por ainda mais. O jogo deu para nós uma oportunidade de reação (...) No segundo tempo tivemos um pouco mais de esperança, um pouco mais de confiança para a próxima partida", destacou.

Fabinho, antes de elencar possíveis motivos para o resultado, aproveitou o espaço para congratular o time marroquino pela partida. Em seguida, explicou que conseguiu ter uma boa leitura do que a equipe precisava na segunda etapa após complicações enfrentadas no primeiro tempo.

"Acho que tem algumas coisas que fizeram com que o jogo fosse assim. Primeiro, gostaria de dar os créditos à Seleção Marroquina pela partida, que é muito boa. Fizeram um grande jogo. Pode ter alguma coisa sim, como a estreia, o nervosismo, o calor. Durante o primeiro tempo, no meu caso, tive uma leitura do que aconteceu no primeiro tempo, então foi um pouco mais fácil entender o que precisávamos fazer. Tentei entrar com intensidade, e ajudar a equipe a proteger a defesa, a fechar os espaços. Sempre quero dar o meu melhor e ajudar a Seleção Brasileira", salientou.