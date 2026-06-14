"DÉJÀ VU", TORCEDOR?
Novo 7 a 1 da Alemanha rende memes e revive trauma do Brasil em 2014
Vitória sobre Curaçao na estreia da Copa do Mundo levou torcedores a relembrar a mesma goleada sofrida pela Seleção Brasileira
"DÉJÀ VU", TORCEDOR?
Vitória sobre Curaçao na estreia da Copa do Mundo levou torcedores a relembrar a mesma goleada sofrida pela Seleção Brasileira
A goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo (14), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, rapidamente tomou conta das redes sociais. O placar imediatamente fez torcedores relembrarem um dos resultados mais marcantes da história do futebol: o 7 a 1 aplicado pelos alemães sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014.
Poucos minutos após o sétimo gol alemão, internautas passaram a publicar memes comparando as duas partidas e brincando com o sentimento vivido pelos torcedores de Curaçao. Uma das mensagens compartilhadas dizia: Agora Curaçao sabe como é ser Brasil.
Agora Curaçao sabe como é ser Brasil...— Ministério do Controle (@Mindocontrole) June 14, 2026
Todo dia um 7x1 diferente.
Além disso, durante a transmissão da partida, outro detalhe também chamou a atenção. Um torcedor alemão apareceu nas arquibancadas usando uma camisa com referência ao histórico 7 a 1 sobre a Seleção Brasileira. Dessa maneira, a imagem rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou uma série de comentários e brincadeiras entre os internautas.
Quando a Alemanha ganha de 7 a 1, mas vc é o admin do FC Bayern Brasil ???? pic.twitter.com/9Q7pi9Vbis— FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) June 14, 2026
Outras publicações destacaram a coincidência do placar e lembraram que o resultado segue sendo um dos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo. Enquanto a Alemanha comemorava uma estreia dominante na competição, as redes sociais transformaram o 7 a 1 em assunto global mais uma vez.
O maldito placar.— Bundesliga Insider (@BundesInsider) June 14, 2026
Todo dia um 7 a 1 diferente. pic.twitter.com/McCUNYjPuV
O novo 7x1 veio aí— Roo ???? (@desdenho) June 14, 2026
???????? 7- X 1- ????????#GERCUR pic.twitter.com/seITjOctin
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