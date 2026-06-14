Novo 7 a 1 da Alemanha rende memes e revive trauma do Brasil em 2014

Torcedor da Alemanha chama a atenção por camisa personalizada com o 7x1 em cima do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução)

A goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo (14), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, rapidamente tomou conta das redes sociais. O placar imediatamente fez torcedores relembrarem um dos resultados mais marcantes da história do futebol: o 7 a 1 aplicado pelos alemães sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

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Poucos minutos após o sétimo gol alemão, internautas passaram a publicar memes comparando as duas partidas e brincando com o sentimento vivido pelos torcedores de Curaçao. Uma das mensagens compartilhadas dizia: Agora Curaçao sabe como é ser Brasil.

Agora Curaçao sabe como é ser Brasil...



Todo dia um 7x1 diferente. — Ministério do Controle (@Mindocontrole) June 14, 2026

Além disso, durante a transmissão da partida, outro detalhe também chamou a atenção. Um torcedor alemão apareceu nas arquibancadas usando uma camisa com referência ao histórico 7 a 1 sobre a Seleção Brasileira. Dessa maneira, a imagem rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou uma série de comentários e brincadeiras entre os internautas.

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Quando a Alemanha ganha de 7 a 1, mas vc é o admin do FC Bayern Brasil ???? pic.twitter.com/9Q7pi9Vbis — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) June 14, 2026

Outras publicações destacaram a coincidência do placar e lembraram que o resultado segue sendo um dos mais emblemáticos da história das Copas do Mundo. Enquanto a Alemanha comemorava uma estreia dominante na competição, as redes sociais transformaram o 7 a 1 em assunto global mais uma vez.

Veja mais memes após goleada da Alemanha:

O maldito placar.



Todo dia um 7 a 1 diferente. pic.twitter.com/McCUNYjPuV — Bundesliga Insider (@BundesInsider) June 14, 2026





Lista de seleções que levaram 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo.



Brasil

Curaçao????



Fim da lista. pic.twitter.com/zvIDgYGqmy — Animes In Japan (@animesinjapan) June 14, 2026









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