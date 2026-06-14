Ex-jogador Jô é preso pela 5ª vez por dívida de R$ 145 mil em pensão

Jogador é preso pela quinta vez por dívida de pensão alimentícia - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O ex-jogador de futebol João Alves de Assis Silva, conhecido como Jô, foi preso pela quinta vez na madrugada deste domingo (14/06), por não pagamento de pensão alimentícia. O mandado foi expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A detenção ocorreu em uma boate na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Segundo o Boletim de Ocorrência, a dívida de alimentos cobrada no processo estava estimada em aproximadamente R$ 145,4 mil.

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Ao todo, o ex-atleta de 39 anos tem oito filhos, sendo dois com a então esposa, Cláudia Santos, e outros seis fora do casamento. O Correio tenta contato com a defesa do jogador. O espaço permanece aberto.

Carreira

Jô foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro em 2013 e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

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Ele também conta com passagens pelo Manchester City e Everton, da Inglaterra, CSKA, da Rússia, e Galatasaray, da Turquia. O ex-atleta anunciou a aposentadoria do futebol em agosto de 2025.

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O ex jogador já foi preso ao menos quatro vezes. A mais recente aconteceu em novembro do ano passado, quando ele foi preso em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em junho do mesmo ano, o ex-atleta também foi detido, dessa vez no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Já em 2024, Jô foi preso duas vezes.