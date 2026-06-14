Hamilton vence GP de Barcelona e quebra tabus na Fórmula 1

O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, compete no Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1 no Circuito da Catalunha em Montmeló, nos arredores de Barcelona, ??em 14 de junho de 2026 - (crédito: LLUIS GENE / AFP)

O piloto britânico Lewis Hamilton conquistou a primeira vitória pela Ferrari no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, neste domingo (14/6), no circuito de Montmeló.

O heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), enquanto o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e vencedor das cinco corridas anteriores, abandonou a prova a cinco voltas do final.

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"Parecia impossível, mas a equipe continuou me apoiando e fizemos muitas melhorias. E tenho a melhor torcida que um esportista poderia desejar. Todas são especiais à sua maneira, mas esta é diferente. Acompanhei todo esse sucesso da Ferrari quando era mais jovem", disse Hamilton, após a vitória.

Hamilton, de 41 anos, é o piloto mais velho a vencer na Fórmula 1 desde 1994. Outro marco chama a atenção: o podium formado por três pilotos britanicos não ocorria desde 1968.

Com informações da AFP*