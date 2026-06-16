Capitão do penta, Cafu é homenageado na Times Square

Capitão do penta, Cafu é tietado por fãs na Times Square, em Nova York - (crédito: Divulgação )

Nova York — O ex-lateral Cafu foi homenageado na segunda-feira (15/6), na Times Square, em Nova York. O capitão da Seleção Brasileira no título da Copa do Mundo de 2002 acompanhou a exibição de uma campanha ligada à Copa do Mundo de 2026 em um dos telões mais famosos do planeta. Entre os itens apresentados, uma peça especial foi desenvolvida em referência à trajetória do ex-jogador.

A presença do pentacampeão mundial atraiu a atenção de turistas e torcedores em um dos pontos mais movimentados da cidade. Cercado por fãs em busca de fotografias e autógrafos, Cafu comentou a emoção de receber uma homenagem em vida.

“Sinto-me muito feliz por tudo que tenho vivido aqui. Recebo muito carinho por todos os lugares que vou. Receber uma homenagem em vida é uma das melhores coisas que existem”, afirmou.

Único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo — em 1994, 1998 e 2002 —, Cafu também destacou a recepção dos brasileiros presentes na Times Square. “É uma energia difícil de explicar. Só nós, brasileiros, sabemos o significado disso”, exaltou.

O principal item da coleção de 3 mil peças da Superbet é uma camisa inspirada na carreira do ex-capitão da Seleção. Produzida em edição limitada de 150 unidades numeradas e autografadas, a peça faz referência aos 150 jogos de Cafu pelo Brasil e traz a inscrição “Jardim Irene”, bairro da zona sul de São Paulo, onde o ex-jogador foi criado.