ESTREIA DE CAMPEÃO
Argentina sonha acordada, goleia Argélia e vê Messi fazer história
Com o resultado, a atual campeã pula na frente do grupo, com três pontos, enquanto os argelinos ficam com zero
ESTREIA DE CAMPEÃO
Com o resultado, a atual campeã pula na frente do grupo, com três pontos, enquanto os argelinos ficam com zero
Kansas City – O sonho argentino parece não ter fim. Em um outro país, três anos e meio depois, a sensação era a mesma daquele 18 de dezembro de 2022, no Catar. Arquibancadas lotadas em azul e branco, numa atmosfera perfeitamente construída para reverenciar Lionel Messi. Nesta terça-feira (16/6), foi a vez de o Arrowhead Stadium, em Kansas City, se dobrar para homenageá-lo, em uma vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, pela primeira rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026.
Daquela épica final contra a França no Oriente Médio, cinco titulares não foram escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni para iniciar o jogo diante dos argelinos. Mas a sintonia parecia a mesma: uma equipe intensa, envolvente em alguns momentos, desatenta em outros. E, invariavelmente, regida por Messi.
O craque do Inter Miami fez os três da vitória, um em cada tempo, e igualou o centroavante alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro homem da história das Copas do Mundo, ambos com 16 gols. Mas parece uma questão de tempo até que o argentino o supere e se isole na liderança do ranking.
Com o resultado, a atual campeã pula na frente do grupo, com três pontos, enquanto os argelinos ficam com zero. Jordânia e Áustria completam a chave e se enfrentam a partir da 1h (de Brasília) desta quarta-feira (17/6), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.
A Argentina volta a campo na próxima segunda-feira (22/6), contra a Áustria. A bola rola às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.
Por sua vez, os argelinos encaram a Jordânia no Levi’s Stadium, em Santa Clara, também nos Estados Unidos. O jogo está marcado para a meia-noite de terça.