Lula e Trump posam em foto do G7, mas não trocam cumprimentos

"Foto de família" do G7 reuniu os líderes de países membros do bloco, mas também de nações convidadas - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira (16/6), da foto oficial da cúpula do G7, realizada em Évian-les-Bains, na França, e apareceu ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar da proximidade durante o tradicional registro oficial do encontro, os dois líderes não se cumprimentaram após a fotografia, em um momento marcado por tensões diplomáticas envolvendo a proposta norte-americana de novas tarifas contra produtos brasileiros.

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O encontro ocorre no âmbito do Group of Seven, o G7, bloco que reúne algumas das principais economias desenvolvidas do mundo para discutir temas de relevância global, como economia, mudanças climáticas, segurança internacional e conflitos armados. O grupo é formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, além da participação da União Europeia.

Embora o Brasil não faça parte oficialmente do grupo, o país foi convidado para acompanhar parte das discussões ampliadas da cúpula, prática comum adotada pelo país anfitrião. Neste ano, o encontro acontece na França, sob liderança do presidente Emmanuel Macron.

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Durante o chamado “retrato de família”, Lula foi posicionado ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz. Logo atrás do presidente brasileiro estava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Diferentemente da edição anterior do encontro, Trump participou normalmente da foto oficial e ficou ao lado de Macron, anfitrião do evento.

Reuniões bilaterais

Após o registro, Lula permaneceu no local e conversou rapidamente com Ursula von der Leyen. A agenda oficial prevê ainda uma reunião bilateral entre o presidente brasileiro, a chefe da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, marcada para as 17h20, no horário local, desta terça-feira.