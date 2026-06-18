Copa do Mundo, 8º dia: confira jogos, horários e transmissões

Partidas terão início à partir das 13h, do horário de Brasília, e seguem até às 22 horas - (crédito: PA Wire)

Nesta quinta-feira (18/6) começa o 8º dia de Copa do Mundo de 2026. A data vai marcar o início da segunda rodada da fase de grupos da competição, que nesta edição acontece na América do Norte. Os jogos serão sediados em cidades dos três países-sede da Copa: Estados Unidos, México e Canadá.

As partidas terão início à partir das 13h, do horário de Brasília, e seguem até às 22 horas. Ao todo, serão oito seleções que vão se enfrentar por confrontos pelos grupos A e B. Confira os jogos horários e transmissões desta quarta-feira (18/6):





Grupo A

República Tcheca x África do Sul

Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos

Estádio de Atlanta, Atlanta, Estados Unidos Onde assistir: Cazé TV

Suíça x Bósnia e Herzegovina

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood, Estados Unidos

Estádio de Los Angeles, Inglewood, Estados Unidos Onde assistir: Cazé TV; GE TV (YouTube); Globo; SBT+ ; SporTV.

Grupo B

Canadá x Catar

Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: BC Place de Vancouver; Vancouver; Canadá

BC Place de Vancouver; Vancouver; Canadá Onde assistir: Cazé TV

México x Coréia do Sul

Horário: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Local: Estádio de Guadalajara, Zapopan

Estádio de Guadalajara, Zapopan Onde assistir: Cazé TV; Globo; SporTV

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.