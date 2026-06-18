COPA DO MUNDO 2026
Copa do Mundo, 8º dia: confira jogos, horários e transmissões
Data vai marcar o início da segunda rodada de jogos da fase de grupos da competição
COPA DO MUNDO 2026
Data vai marcar o início da segunda rodada de jogos da fase de grupos da competição
Nesta quinta-feira (18/6) começa o 8º dia de Copa do Mundo de 2026. A data vai marcar o início da segunda rodada da fase de grupos da competição, que nesta edição acontece na América do Norte. Os jogos serão sediados em cidades dos três países-sede da Copa: Estados Unidos, México e Canadá.
As partidas terão início à partir das 13h, do horário de Brasília, e seguem até às 22 horas. Ao todo, serão oito seleções que vão se enfrentar por confrontos pelos grupos A e B. Confira os jogos horários e transmissões desta quarta-feira (18/6):
*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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