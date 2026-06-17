Carlos Alberto Parreira é internado no Rio de Janeiro

Técnico tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Carlos Alberto Parreira foi internado nesta quarta-feira (17/6), no Rio de Janeiro. O ex-treinador está no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca. Aos 83 anos, sofreu complicações de saúde em decorrência de um linfoma de Hodgkin, doença contra a qual luta há anos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)", disse o hospital, em nota oficial.

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A doença é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. O local é composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade. Em outubro de 2024, Parreira apresentou melhora depois de realizar sessões de quimioterapia.

O profissional é reconhecido como um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. É ídolo do Fluminense, onde começou a carreira como preparador físico, na década de 1970. Em 1984, comandou o clube carioca na conquista do título brasileiro. Depois, em 1999, liderou o resgate na Série C. Em 2009, teve uma última passagem.

Na Seleção, fez parte de dois títulos mundiais. Em 1970, aliás, era o preparador físico do Brasil na campanha do tricampeonato. Anos depois, em 1994, comandou a equipe no tetracampeonato, que encerrou o maior jejum da história do país em Copas do Mundo.

Na Copa de 2006, foi novamente o comandante da Canarinho. Em 2014, foi coordenador técnico da Amarelinha. Além da Seleção Brasileira, também comandou outras seleções em Copas, como Kuwait em 1982, Emirados Árabes em 1990, Arábia Saudita em 1998 e África do Sul em 2010. Ou seja, esteve diretamente envolvido em 8 edições do Mundial. Em duas, foi campeão do mundo.

*Com informações do Jogada10