Galãs
Colírios em campo: os jogadores mais bonitos da Copa 2026
Essencial dentro e fora de campo, a beleza marcou um verdadeiro gol no coração dos torcedores
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Essencial dentro e fora de campo, a beleza marcou um verdadeiro gol no coração dos torcedores
Com a Copa do Mundo 2026 à todo vapor, surgem as inevitáveis listas de melhores jogadores em campo. Porém, há um outro fator que vem chamando a atenção dos torcedores nas arquibancadas e nas redes sociais: o visual dos atletas. E como entrar na trend não faz mal, veja a lista de jogadores que estão dando um show de beleza no torneio.
O camisa 18 da seleção de Portugal tem chamado a atenção dos torcedores e não só pelas jogadas em campo. Aos 26 anos, Pedro atua no Chelsea, time pelo qual conquistou o Mundial de Clubes em 2025. Atualmente, o atleta vive um relacionamento com a tenista portuguesa Carolina Cunha e Silva.
Ele é o momento, já diz o dito popular da internet. A jovem estrela da seleção brasileira ainda não entrou em campo, mas tem atraído olhares e curtidas nas redes sociais. Natural de Brasília, Endrick se destaca como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Com passagem pelo Palmeiras, no Brasil, ele joga pelo espanhol Real Madrid e foi emprestado ao Lyon da França no primeiro semestre de 2026.
Apontado como o “jogador mais bonito da Copa de 2022” pelo jornal norte-americano The New York Times, o artilheiro da seleção coreana está de volta para roubar muitos corações em 2026. Cho Gue-sung entrou para o futebol profissional aos 20 anos de idade, após se destacar no futebol universitário. Ele joga pelo time dinamarquês Midtjylland.
Outra jóia do Real Madrid, Jude foi alvo de debates quando foi escalado para a seleção inglesa. O que é incontestável, é que o meio campo é um dos atletas mais bonitos dessa copa do mundo. Adepto do cabelo “na régua”, o inglês estreou no mundial com um gol contra a Croácia, devidamente comemorado com um beijo na namorada, a modelo Ashlyn Castro.