Jude Bellingham: um dos candidatos a mais bonitos da Copa 2026 - (crédito: OZAN KOSE / AFP)

Com a Copa do Mundo 2026 à todo vapor, surgem as inevitáveis listas de melhores jogadores em campo. Porém, há um outro fator que vem chamando a atenção dos torcedores nas arquibancadas e nas redes sociais: o visual dos atletas. E como entrar na trend não faz mal, veja a lista de jogadores que estão dando um show de beleza no torneio.

Pedro Neto (Portugal)

Pedro Neto, jogador de Portugal (foto: Reprodução/Instagram)

O camisa 18 da seleção de Portugal tem chamado a atenção dos torcedores e não só pelas jogadas em campo. Aos 26 anos, Pedro atua no Chelsea, time pelo qual conquistou o Mundial de Clubes em 2025. Atualmente, o atleta vive um relacionamento com a tenista portuguesa Carolina Cunha e Silva.

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Endrick (Brasil)

Lyon anuncia contrataÃ§Ã£o de Endrick, emprestado pelo Real Madrid. Atacante brasileiro busca mais oportunidades como titular (foto: Divulgação/Lyon)

Ele é o momento, já diz o dito popular da internet. A jovem estrela da seleção brasileira ainda não entrou em campo, mas tem atraído olhares e curtidas nas redes sociais. Natural de Brasília, Endrick se destaca como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Com passagem pelo Palmeiras, no Brasil, ele joga pelo espanhol Real Madrid e foi emprestado ao Lyon da França no primeiro semestre de 2026.

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Cho Gue-sung (Coréia do Sul)

Cho Gue-sung, jogador sul-coreano (foto: Reprodução/Instagram)

Apontado como o “jogador mais bonito da Copa de 2022” pelo jornal norte-americano The New York Times, o artilheiro da seleção coreana está de volta para roubar muitos corações em 2026. Cho Gue-sung entrou para o futebol profissional aos 20 anos de idade, após se destacar no futebol universitário. Ele joga pelo time dinamarquês Midtjylland.

Jude Bellingham (Inglaterra)

Outra jóia do Real Madrid, Jude foi alvo de debates quando foi escalado para a seleção inglesa. O que é incontestável, é que o meio campo é um dos atletas mais bonitos dessa copa do mundo. Adepto do cabelo “na régua”, o inglês estreou no mundial com um gol contra a Croácia, devidamente comemorado com um beijo na namorada, a modelo Ashlyn Castro.