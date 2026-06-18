Neymar fica fora da viagem para a Filadélfia e não enfrenta o Haiti

O atacante brasileiro número 10, Neymar, participa de um treino MD-1 no Centro de Treinamento Columbia Park em Morristown, Nova Jersey, em 18 de junho de 2026 - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP)

Neymar treinou nesta quinta-feira pela segunda vez consecutiva no Centro de Treinamento do Red Bull New York, em Morristown, mas como era previsto, não enfrentará o Haiti nesta sexta-feira pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo e nem viajará com o elenco de ônibus para a Filadélfia. Segundo a CBF, ele permanecerá no QG da Seleção “para otimizar a fase final do seu processo de recuperação”, diz o comunicado.

Neymar foi o último jogador a acessar o gramado. Deu um pique, até o centro do gramado, participou da rodinha, aplaudiu o aniversariante do dia, Gabriel Martinelli, e seguiu para um treino específico sozinho com o preparador físico dando toques na bola. Depois da atividade, participou do bobinho no centro do campo tocando a bola várias vezes de direita, justamente a perna da panturrilha em tratamento.

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É a segunda vez que Neymar não participará de uma viagem da Seleção. Na primeira semana nos Estados Unidos, o camisa 10 ficou sozinho em Basking Ridge fazendo fisioterapia enquanto o elenco embarcou rumo a Cleveland para o amistoso contra o Egito. No último sábado, ele ficou no banco de reservas acompanhando o empate com Marrocos.

A volta de Neymar contra o Haiti era remota. O atacante não disputa uma partida oficial desde 17 de maio na derrota para o Santos para o Coritiba pela última rodada do Brasileirão antes da paralisação da Série A para a Copa do Mundo. Desde então, não entrou em campo e se dedicou exclusivamente aos trabalhos intensos de fisioterapia na concentração.

A boa notícia é Raphinha. Na última segunda-feira, o atacante entrou no gramado descalço e com uma bandagem no pé direito. Motivo: uma bolha no pé causada pelo atrito na estreia contra Marrocos no MetLife Stadium. Ele entrou no campo de chuteira, treinou normalmente e está disponível para ser escalado contra o Haiti. O zagueiro Gabriel Magalhães também participou da atividade depois de um controle de carga.

Depois do treino, o Brasil embarcará de ônibus para a Filadélfia. O técnico Carlo Ancelotti e o beque Gabriel Magalhães participarão da entrevista oficial da Fifa no Lincoln Financial Field, o local da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo.