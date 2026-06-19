"LA TRI" AVANÇA
México faz lição de casa, bate Coreia e se garante no mata-mata
La Tri teve atuação apagada, mas ganhou presente do goleiro sul-coreano para conseguir o triunfo e assegurar a classificação antecipada
"LA TRI" AVANÇA
La Tri teve atuação apagada, mas ganhou presente do goleiro sul-coreano para conseguir o triunfo e assegurar a classificação antecipada
O México já havia mostrado que planejava ser mais do que uma das sedes da competição. Queria também brilhar dentro de campo. E parece que a boa fase chegou mesmo para os mexicanos: com o recorde de vitórias seguidas na Copa, a equipe garantiu vaga no mata-mata após vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, em Guadalajara. Romo, aproveitando um erro do goleiro adversário, marcou o gol da vitória.
Com o resultado, a La Tri assume a liderança isolada do grupo, com seis pontos, e já garante vaga na próxima fase. Já os Tigres Asiáticos ficam na segunda colocação, com três pontos, e precisam de um empate na próxima rodada para confirmar a classificação.
O jogo começou com o México tentando impor o ritmo da partida, com presença constante no campo da seleção asiática. Porém, a pressão não resultou em gol. Pelo contrário, quem chegou com mais perigo pela primeira vez foi a Coreia. Son recebeu na área e deu um toque por cima do goleiro, com Álvarez salvando em cima da linha, apesar do impedimento na jogada. Na sequência, os donos da casa chegaram com Quiñones, de cabeça, parando na defesa de Kim Seung-gyu.
Após a parada para hidratação, a Coreia do Sul passou a dominar o jogo. Os Tigres ficavam com a bola, trocavam muitos passes, mas não conseguiam criar oportunidades. A insatisfação da torcida era clara, com vaias ao fim do primeiro tempo.
Assim como no primeiro tempo, o México voltou do intervalo aparecendo no campo de ataque. Porém, o primeiro gol veio em uma falha do goleiro. Após cruzamento, Seung-Gyu saiu para ficar com a bola, mas trombou com Lee Gi-Hyuk e deixou ela escapar nos pés de Romo, que chutou para o gol vazio.
Apesar do gol ser aos quatro minutos, o restante da partida ficou marcado por conta disso. A Coreia do Sul voltou a ficar com a bola, mas, mais uma vez, não conseguia criar tantas oportunidades. As melhores chance vieram com o México. Jiménez recebeu e finalizou para defesa de Seung-Gyu, em jogada paralisada por impedimento. Depois, Vargas arriscou de fora da área e o goleiro caiu bem para defender.
Porém, já nos minutos finais, os sul-coreanos estiveram muito próximos do empate. Cho Gue-Sung recebeu cruzamento, cabeceou firme e parou em grande defesa de Rangel, que ainda salvou no rebote de Ji-Sung. Nos acréscimos, os Tigres ainda tentaram na bola aerea, mas não tiveram sucesso.
Copa do Mundo 2ª rodada do Grupo A
Data-Hora: 18/6/2026, 22h (de Brasília)
Local: Estádio AKRON, Guadalajara (MEX)
Gol: Romo, 4’/2°T (1-0)
MÉXICO: Raúl Rangel; Edson Álvarez (Reyes, 34’/2°T), Jorge Sánchez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Romo (Vargas, 25’/2°T) e Gutiérrez (Pineda, 25’/2°T); Roberto Alvarado, Julián Quiñones (Huerta, 38’/2°T) e Raúl Jiménez (Santiago Gímenez, 34’/2°T). Técnico: Javier Aguirre.
COREIA DO SUL: Kim Seung-Gyu; Seol Young-Woo (Yang Hyun-Jun, 25’/2°T), Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom e Kim Moon-Hwan (Eom Ji-Sung, 25’/2°T); Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho (Cho Gue-Sung, 31’/2°T), Lee Kang-In e Lee Jae-Sung (Hwang Hee-Chan, c); Son Heung-Min (On Hyeon-Gyu, 11’/2°T). Técnico: Hong Myung-bo.
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Carlos Barreiro e Nicolás Taran (URU)
VAR: Alexander Guzman (COL)
Cartões Amarelos: Paik Seung-Ho e Lee Kang-In (COR)
*Com informações do portal Jogada 10